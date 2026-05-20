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RUIDOS MOLESTOS

La carpa de shows del Velódromo será trasladada luego de denuncias de vecinos y tras no poder licitar el espacio

"Esta carpa no era lo mejor para esta zona después de todas las denuncias que habíamos tenido de los vecinos", afirmó la alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía.

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La carpa de espectáculos del Velódromo Municipal será trasladada luego de varias quejas de los vecinos por ruidos molestos y porque la Intendencia de Montevideo no pudo concesionar el espacio a un nuevo proveedor.

La alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, indicó que el espacio es muy utilizado durante todo el año, lo que genera movimiento y ruido en la zona. La IMM preveía concesionar el espacio para el invierno, pero la licitación quedó desierta.

A raíz de las denuncias de los vecinos y a pedido del municipio, en la licitación se especificaba un horario más reducido para los espectáculos, lo que pudo incidir en el interés de los promotores de eventos, indicó Antía.

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Si bien los eventos le hacen bien a la ciudad y resulta cómoda la ubicación del Velódromo para desplazarse, esto no puede afectar la vida de los vecinos de la zona. "Esta carpa no era lo mejor para esta zona después de todas las denuncias que habíamos tenido de los vecinos", aseguró. "Este invierno vamos a tener tranquilidad", indicó la alcaldesa. "Celebro la tranquilidad de los vecinos de Parque Batlle", remarcó.

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