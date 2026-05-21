Orsi agradeció al pueblo argentino en homenaje a Gutiérrez Ruiz y Michelini: "Muchas cosas te invaden el alma y la razón"

El presidente Yamandú Orsi participó este jueves en Buenos Aires del homenaje por los 50 años de los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini.

"Muchas cosas te invaden el alma y la razón. El dolor por la muerte, por el quiebre de la memoria, de las instituciones y de la rica historia que el Uruguay tenía se quebró, no solo con esos homicidios, pero fueron emblemáticos", manifestó en diálogo con la prensa.

Y agregó: "Aprovechar para un agradecimiento enorme para el pueblo argentino que cuidó tanto a los uruguayos, que cobijó a tanta gente, en este caso con un final trágico, pero hubo gente que se salvó gracias a la solidaridad del pueblo argentino. Eso que a veces se daba también en la margen uruguaya con gente que se iba de Argentina, nosotros tenemos que en este caso que mostrarlo, está el ejemplo de Wilson Ferreira que pudo salvarse".

Orsi destacó además el trabajo que hicieron las madres y abuelas en la búsqueda de los desaparecidos, a quienes expresó su agradecimiento y profunda gratitud. El reconocimiento se llevó adelante en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2057575413497418209&partner=&hide_thread=false Orsi participa en Buenos Aires en homenaje en la Legislatura porteña a 50 años de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Expresó dolor por los crímenes y el quiebre institucional y manifestó un agradecimiento al pueblo argentino por el cuidado y cobijo a los uruguayos.… pic.twitter.com/yIk1uFo9MW — Subrayado (@Subrayado) May 21, 2026

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