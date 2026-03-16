Adolescente murió atropellado por un auto y familiares agredieron al conductor; la Policía intervino

Un adolescente murió atropellado por un auto en Aires Puros. El menor bajó de un ómnibus y pretendió cruzar Batlle y Ordoñez y José Arechavaleta cuando ocurrió el siniestro.

Varios familiares del adolescente atacaron al conductor del auto con piedras, por lo que intervino la Policía y utilizó munición menos que letal con más de 60 disparos.

Hubo refuerzos de varias reparticiones y un blindado de la Guardia Republicana.

Hacia las 20:45 estaba en la escena Policía Científica para el relevamiento de evidencia.

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