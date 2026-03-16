RECIBÍ EL NEWSLETTER
AIRES PUROS

Adolescente murió atropellado por un auto y familiares agredieron al conductor; la Policía intervino

El siniestro ocurrió cuando el adolescente intentó cruzar Bv. Batlle y Ordoñez luego de descender de un ómnibus.

disturbios-siniestro-fatal-aires-puros

Un adolescente murió atropellado por un auto en Aires Puros. El menor bajó de un ómnibus y pretendió cruzar Batlle y Ordoñez y José Arechavaleta cuando ocurrió el siniestro.

Varios familiares del adolescente atacaron al conductor del auto con piedras, por lo que intervino la Policía y utilizó munición menos que letal con más de 60 disparos.

Hubo refuerzos de varias reparticiones y un blindado de la Guardia Republicana.

la hermana y los primos de jonathan, el adolescente asesinado por su padre, estan al cuidado de inau
Seguí leyendo

La hermana y los primos de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre, están al cuidado de INAU

Hacia las 20:45 estaba en la escena Policía Científica para el relevamiento de evidencia.

Temas de la nota

Lo más visto

MORA-Contenidos
SINIESTRO FATAL

Mujer murió y dos personas resultaron heridas tras caída de vehículo desde las barrancas de Arazatí, en San José
CONFIRMÓ ANEP

Falleció una niña por meningitis; concurría a la Escuela 182 de Flor de Maroñas
PRESIDENCIA PUBLICÓ EL DECRETO

Aumento de franquicia para compras en el exterior por hasta 800 dólares comienza a regir en mayo
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone anunció un proyecto de ley que "va a tocar varios intereses" y que por eso "va a ser origen de polémica"
NARCOTRAFICANTE URUGUAYO

Marset compareció ante juez de Estados Unidos; jerarca boliviano informó que el uruguayo declaró

Te puede interesar

Adolescente murió atropellado por un auto y familiares agredieron al conductor; la Policía intervino video
AIRES PUROS

Adolescente murió atropellado por un auto y familiares agredieron al conductor; la Policía intervino
Cómo funcionaba el esquema de Marset para blanquear dinero del narcotráfico a través del sistema bancario estadounidense
LA ACUSACIÓN DE ESTADOS UNIDOS

Cómo funcionaba el esquema de Marset para blanquear dinero del narcotráfico a través del sistema bancario estadounidense
Penalista explicó cómo es el proceso judicial de Marset en Estados Unidos; los próximos pasos y la pena que enfrenta video
ANTE LA JUSTICIA DE VIRGINIA

Penalista explicó cómo es el proceso judicial de Marset en Estados Unidos; los próximos pasos y la pena que enfrenta

Dejá tu comentario