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Tras enviar 15 toneladas de leche en polvo, Cancillería analiza donar paneles solares a Cuba

La ayuda humanitaria se encaminará a través de las agencias de la ONU que tienen competencia en estos temas y se verificará que sean destinados a escuelas, hospitales y hogares de ancianos, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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La Cancillería uruguaya analiza donar paneles solares como "un nuevo gesto humanitario hacia el pueblo cubano, debido a las restricciones energéticas que sufre la isla", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La ayuda humanitaria se anunció tras confirmar la llegada, el lunes 18, de un cargamento de 15 toneladas de leche en polvo que llegó a la isla en un barco con 1.700 toneladas de alimentos y productos de aseo personal provenientes de México.

El ministro de la Industria Alimentaria de Cuba, Alberto López Díaz, indicó que las donaciones serán distribuidas en escuelas, hospitales y hogares de ancianos, principalmente. "Serán recibidos con la mayor solidaridad y respeto, con el compromiso que lleguen a quienes más lo necesitan. Nuestros niños, nuestros ancianos y nuestros hogares más necesitados", afirmó en el acto de recepción del cargamento.

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El canciller Mario Lubetkin dijo la semana pasada en el Parlamento tras comparecer a la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados que el gobierno iba a realizar el seguimiento para que las donaciones llegaran a las personas que lo necesitaran.

En el caso de los paneles solares, la ayuda se encaminará a través de las agencias de Naciones Unidas que tienen competencia en estos temas y se verificará que también sean destinados a escuelas, hospitales y hogares de ancianos, se indicó desde la Cancillería.

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