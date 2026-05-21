"Pasó un camión y siento un golpe", ahí "corrí a salvar a mis niños", relató el padre de los pequeños heridos

Enrique es el papá de Mateo y Benjamín, los niños de 7 y 9 años que resultaron heridos en Lagomar, luego de que este miércoles a mediodía un camión tiró una columna de alumbrado público que les cayó encima cuando estaban en un puesto de reparación de bicicletas en avenida Giannattasio y Buenos Aires.

En diálogo con Subrayado , el hombre contó que este miércoles la madre de los niños tenía que llevar a su hijo de un año a un consulta al otorrinolaringólogo en el Hospital Pereira Rossell y no podía ir a buscar a los mayores a la escuela, por lo que el padre los debía llevar para el puesto de reparación de bicicletas.

Benjamín, el mayor, no quería ir porque el tiempo estaba inestable, Enrique, el padre, tampoco quería salir a trabajar, pero necesitaba el dinero para pagar cuentas. "Me fui un poco obligado sin saber lo que me iba a pasar en el camino", afirmó.

Cuando llegaron al puesto, Mateo, el menor, se bajó a ayudarlo a armar el puesto, mientras Benjamín se quedó en el motocarro jugando con el celular. Como hacía frío, a los pocos minutos , Mateo se sumó a su hermano y ambos quedaron adentro.

En un momento, pasó un camión y Enrique bajó la mirada mientras acomodaba sus cosas, cuando sintió un golpe. El camionero había hecho una mala maniobra y la zorra golpeó y tiró la columna sobre el motocarro en el que estaban sus hijos.

"Yo corrí a salvar a mis niños", relató. Enrique contó que Mateo salió por un hueco de la carrocería con dolores en el cuerpo, pero Benjamín se llevó la peor parte. La caída de la columna le provocó un corte profundo en el muslo izquierdo y el niño acusaba dolores en la zona de las costillas.

La familia difundió una cuenta bancaria para las personas que deseen colaborar con los gastos. Cuenta Mi Dinero N° 194 55 11 a nombre de María Pereira.