Detienen a un joven de 18 años por el homicidio de un adolescente de 16 en la Cruz de Carrasco

La Policía detuvo en la mañana de este jueves a un joven de 18 años, sin antecedentes penales, como sospechoso de haber participado en el homicidio de un adolescente de 16 años ocurrido el 23 de diciembre de 2025 en Cruz de Carrasco.

El arresto fue durante allanamientos realizados por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos en la zona de Camino Oncativo y Calle 2, a pocas cuadras de donde ocurrió el crimen.

Según la investigación policial, el homicidio estuvo vinculado a un conflicto entre dos bandas de delincuentes.

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La noche del crimen, el adolescente recibió tres disparos en el pecho. Fue trasladado de urgencia al Hospital Pasteur, pero murió pocos minutos después de ingresar.

Aquel día, en la escena, la Policía incautó 11 casquillos de calibre 9 milímetros. Policía Científica trabajó en el lugar y la investigación quedó a cargo de Homicidios, que logró identificar al sospechoso detenido este jueves.

El joven fue trasladado a una base policial y será puesto a disposición de la Fiscalía especializada. En tanto, las autoridades continúan investigando otros homicidios y delitos ocurridos en los últimos meses en Cruz de Carrasco.