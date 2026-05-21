El niño de 9 años que estaba en CTI luego de que una columna de alumbrado le cayera encima pasó a cuidados intermedios en el Hospital Pereira Rossell. Como consecuencia del accidente, perdió el bazo y tiene una fractura expuesta con una laceración profunda en un muslo, indicó su familia.
El niño que estaba en CTI tras la caída de una columna en Lagomar pasó a cuidados intermedios
Como consecuencia del accidente, perdió el bazo y tiene una fractura expuesta con una laceración profunda en un muslo, indicó su familia.
El niño estaba junto a su hermano de 7 años y su padre en un puesto ambulante de reparación de bicicletas en avenida Giannattasio y Buenos Aires, a la altura de la parada 14 de Lagomar, cuando a mediodía del miércoles un camión dobló y derribó una columna que cayó sobre ellos. Los niños fueron asistidos e ingresaron al Pereira Rossell; el menor de ellos ya fue dado de alta.
La familia difundió una cuenta bancaria para las personas que deseen colaborar con los gastos. Cuenta Mi Dinero N° 194 55 11 a nombre de María Pereira.
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