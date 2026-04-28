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GASTÓN SCAYOLA

"Lo barato termina siendo caro": presidente de INAC exhortó a comprar carne en lugares habilitados

Scayola advirtió por un incremento en la comercialización de carne a través de redes sociales y pidió a responsables que al momento de aceptar una publicidad en la misma se incluya el número de habilitación del vendedor del producto.

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Tras la denuncia del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) de casos de faena clandestina de caballos, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) exhorta a la población a comprar carne únicamente en lugares habilitados.

El presidente del INAC, Gastón Scayola, destacó el trabajo coordinado con el INBA, la Policía y otras instituciones estatales. Sin embargo, aseguró que se trata de situaciones que son excepcionales.

Scayola alertó a "comprar carne en lugares habilitados". "Muchas veces decimos que lo barato termina siendo caro; esto podría ser el caso", indicó.

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El titular del INAC afirmó que los distribuidores y los lugares habilitados para la venta de carne en el país cuentan con la supervisión del instituto, con inspecciones regulares y tienen un número de registro y de habilitación.

Scayola advirtió por un incremento en la comercialización de carne a través de redes sociales y pidió colaboración de los responsables que al momento de aceptar una publicidad en la misma se incluya el número de habilitación del vendedor del producto.

CONTRABANDO

El presidente del INAC indicó a Subrayado que se continúa trabajando en la incautación de carne de contrabando que llega al país, y dijo que lo más habitual suele ser la carne de pollo importada de Brasil.

CARNE CONTRABANDO

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