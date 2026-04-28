Representantes de PedidosYa se reunieron con Negro para expresarle preocupación por muerte de repartidores

El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió este martes a representantes de la empresa PedidosYa tras la muerte de dos repartidores en los últimos 15 días, uno en una discusión de tránsito y otro durante una rapiña.

El gerente de Legales de PedidosYa, Rodrigo Turturiello, indicó que la empresa viene trabajando en el tema desde hace tiempo con varios incidentes de seguridad registrados. "Zonas rojas ya tenemos delimitadas en base a información que nos dan los repartidores de donde sufren rapiñas y hurtos", afirmó.

El representante de la empresa aseguró que mantienen un canal de intercambio constante con los repartidores y la información es actualizada de forma permanente a diario.

Turturiello expresó la preocupación de PedidosYa por el tema y la voluntad de colaborar con el Ministerio del Interior en la búsqueda de mejores condiciones de seguridad. "Lamentablemente, son incidentes que se están dando en forma frecuente", indicó.

Desde la empresa, se reunieron con la viuda de José Eduardo, el repartidor cubano de 31 años asesinado el viernes en Carrasco Norte. "Sí, estamos cerca de la familia tratando de apoyar en todo lo que se necesite", afirmó Turturiello y evitar dar detalles de la posibilidad de ayuda económica a la familia.