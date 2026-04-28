Escultor sobre robos de monumentos: "Estamos perdiendo un patrimonio que nos pertenece a todos"

La Policía investiga para dar con una organización delictiva que se dedica a robos de esculturas para llevarse el bronce.

La hipótesis es que estos delincuentes realizan fundiciones clandestinas del material y sospechan que la organización está conformada por ejecutores y reductores, quienes roban y quienes hacen la fundición, respectivamente.

Ya hay personas condenadas por este hecho, pero los investigadores están tras más delincuentes.

El escultor Ramón Cuadra se refirió a los últimos robos que hubo. "El Monumento a la Carreta ha sido muy vandalizado, el Monumento a Rodó, que han roto hace muy poco tiempo una figura entera y han robado el perro que tiene la despedida de Gorgias, que es otro de los grupos que tiene el Monumento a Rodó. También las astas de los huelles de la carreta, el monumento a la Diligencia, los caballos la mayoría no tienen las patas, les falta la cola. Es decir, hay mucha vandalización de los monumentos y es muy preocupante".

El escultor pidió reflexionar hacia "dónde vamos como seres humanos" y agregó: "Estamos perdiendo un patrimonio que nos pertenece a todos, incluso a los que lo vandalizan, un patrimonio que es materialmente y espiritualmente hace a nuestro país, hacia nuestra patria, nuestra cultura, entonces, al vandalizarlo vemos que tenemos un problema de cultura y un problema también social, que tenemos que arreglar".

Este tipo de robos también repercuten en el trabajo de los escultores.

"Cuando nosotros ofrecemos una escultura en bronce dicen que no, porque la roban. Y eso ya se ha establecido. Y eso no está bien, porque a mí me perjudica porque veo mi obra siempre en bronce, pero perjudica también a quien la funde a la obra que yo hago en yeso para pasarla al bronce, entonces se va perdiendo el oficio del fundidor y estamos perdiendo un oficio importante, dentro de lo que es nuestro acervo plástico, porque saber fundir una obra del yeso al bronce tiene un componente muy interesante", indicó.