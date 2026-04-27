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homicidio en colón

Un bebé de un año y medio fue asesinado en un ataque a tiros en Colón

El homicidio ocurrió a última hora de la tarde de este lunes en Pasaje J y Aparicio Saravia. El bebé recibió un balazo en la cabeza, fue asistido en un centro médico pero no sobrevivió.

Auto donde viajaba el bebé con su padre; ambos resultaron baleados.

Foto: Subrayado. Auto donde viajaba el bebé con su padre, ambos resultaron baleados.

Foto: Subrayado. Auto donde viajaba el bebé con su padre, ambos resultaron baleados.

Un bebé de un año y medio fue asesinado durante un ataque a tiros en Colón, a última hora de la tarde de este lunes. El menor fue asistido en un centro médico de la zona, pero murió a raíz de las heridas.

La víctima recibió un disparo en la cabeza cuando viajaba con su padre, de 21 años, en un auto Volkswagen Vento rojo. Ambos fueron atacados a balazos en Pasaje J y Aparicio Saravia. Los tiradores se desplazaban en otro vehículo, según las primeras informaciones que maneja la Policía y a las que accedió Subrayado.

Tras el ataque, el joven condujo hasta un supermercado ubicado en Eduardo Raíz y Eugenio Garzón para pedir ayuda. En el lugar quedó el vehículo, y en el parabrisas se observan al menos siete impactos de bala. El padre también resultó herido.

Foto: Subrayado. Archivo.
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Las dos víctimas fueron trasladadas a una mutualista en Colón, donde se confirmó la muerte del menor. En tanto, el padre recibió balazos en un brazo, en un hombro y en un oído.

La escena del ataque fue en Pasaje J y Aparicio Saravia, a unos diez minutos de donde fue encontrado el auto. En ese lugar, la Policía incautó varios casquillos.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios, junto con la Fiscalía especializada. Por estas horas, los investigadores analizan cámaras de videovigilancia y recogen testimonios para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables, que se mantienen prófugos.

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