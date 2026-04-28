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Homicidio en montevideo

Ataque a tiros contra un auto deja una mujer muerta y un hombre herido grave en Belvedere; hallan 44 casquillos

El homicidio ocurrió sobre las 23:30 de este lunes en Emancipación y Gregorio Mas de Ayala. La mujer tenía 30 años, mientras que el hombre de 34 está internado.

Auto incendiado, investigan si fue el usado por los homicidas.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Auto incendiado, investigan si fue el usado por los tiradores.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Auto incendiado, investigan si fue el usado por los tiradores.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Belvedere.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Belvedere.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Auto incendiado, investigan si fue el usado por los tiradores.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Auto incendiado, investigan si fue el usado por los tiradores.

Una mujer de 30 años, sin antecedentes penales, fue asesinada tiros sobre las 23:30 horas de este lunes en el barrio Belvedere. En el mismo ataque, un hombre de 34 años, con tres antecedentes, quedó herido de gravedad.

El homicidio ocurrió en Emancipación y Gregorio Mas de Ayala. La Policía fue al lugar luego de que ingresaran varios llamados al 911 por tiroteo. En la escena, los efectivos hallaron un auto acribillado y, dentro, el cuerpo de la víctima.

En tanto, el herido fue trasladado al Hospital del Cerro donde ingresó con impactos en el brazo izquierdo y en el pecho, supo Subrayado. Dijo que le dispararon desde un auto gris.

Foto: Subrayado. Auto donde viajaba el bebé con su padre, ambos resultaron baleados.
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Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Auto incendiado, investigan si fue el usado por los tiradores.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Auto incendiado, investigan si fue el usado por los tiradores.

En el auto, un Chevrolet Onix blanco, se observan varios impactos de bala. En el suelo había 44 casquillos de pistola 9 milímetros.

Luego, un auto Chevrolet Prisma fue hallado incendiado en Avenida Islas Canarias y Alberto Gómez Ruano, en Conciliación. Los policías investigan si es el que usaron los tiradores.

En la escena inicial trabajó la Policía Científica, al tiempo que la investigación fue derivada al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Los policías analizaron cámaras de seguridad de la zona y se entrevistaron con testigos para esclarecer el crimen.

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Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Belvedere.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Belvedere.

Cuatro horas antes, sobre las 19:30, había ocurrido otro homicidio en Colón: un bebé de un año y medio recibió un disparo en la cabeza durante un ataque a tiros hacia el auto en el que circulaba junto a su padre, un joven de 21 años que resultó herido.

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