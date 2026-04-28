"Terrible, no hay adjetivo; es un dolor para toda la sociedad", afirmó Orsi sobre muerte de bebé a tiros en Colón

El presidente Yamandú Orsi calificó como "terrible, no hay adjetivo" el caso de la muerte del bebé de un año y medio, asesinado en un ataque a tiros contra su padre en Colón . "Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar. No hay que aflojar. Al revés, lejos de amedrentarse, lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador", dijo.

El mandatario sostuvo que "de poco vale saber cuál fue el motivo" del ataque a tiros que le costó la vida a "un inocente, un niño".

Orsi indicó que hay "una violencia que crece" y se refirió al caso del delivery de PedidosYa asesinado durante una discusión en el tránsito en el Centro de Montevideo . "Ahí hay que ir a buscar las causas profundas de por qué estamos cada vez más violentos en una sociedad que se ha deteriorado en ese sentido".

"Vos podés poder 5.000, 10.000 policías más; este tipo de cosas no las resolvés tan fácil. No es solo un tema de presencia, que es importante. Cuando pasa algo así y hay un nivel tan desmedido de violencia es difícil pararlo en el momento", afirmó.

"Acá tenemos que ser todos conscientes de que todas las muertes valen lo mismo", dijo y agregó: "Tampoco es justificativo de que matan uno a otro". "Una persona que muera víctima de violencia y un niño ni hablemos, es un dolor para toda la sociedad", dijo.

Para el mandatario, se debe bajar los niveles de violencia, pero es un tema más profundo que no se soluciona solo con más recursos o mayor tecnología. "El tema es que Uruguay tiene un índice de violencia demasiado alto y no hay que bajar los brazos. Acá, cada vez que pasa esto, hay que fortalecer las políticas y ser durísimos", sostuvo. Orsi aseguró que no es un caso de ausencia del Estado.