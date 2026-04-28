RECIBÍ EL NEWSLETTER
en india

Un hombre desenterró el cadáver de su hermana y lo llevó a un banco para demostrar su deceso

Ocurrió en India. Imágenes difundidas por cadenas de televisión muestran al hombre llevando al hombro un cadáver humano, parcialmente envuelto en una bolsa.

inter-india-restos-banco

Un hombre residente en una zona rural de India, que no podía presentar un certificado de defunción, exhumó los restos de su hermana y los llevó a un banco para demostrar que había fallecido, informó el martes el Indian Overseas Bank.

Jitu Munda, miembro de una tribu del estado de Odisha, en el este de India, acudió este lunes a una sucursal bancaria para sacar dinero de la cuenta de su hermana fallecida, pero le respondieron que "no se permitían retiradas por parte de terceros sin la autorización adecuada", según un comunicado.

Enfadado tras recibir una negativa con el pretexto de que no tenía certificado de defunción, Munda regresó con los "restos mortales de su hermana, enterrada unos días antes".

Foto: IMM. Operativo por caballos sueltos en Montevideo.
Seguí leyendo

INBA alerta por casos de faena clandestina de caballos y llama a no comprar carne en mercado ilegal

Imágenes difundidas por cadenas de televisión indias lo muestran llevando al hombro lo que parece ser un cadáver humano, parcialmente envuelto en una bolsa de plástico.

"Esto ha creado una situación extremadamente angustiosa entre los habitantes locales", indicó el banco, según el cual el incidente se debió a una "falta de concienciación" y a la reticencia del interesado a seguir los procedimientos.

"La solicitud se tramitará con carácter prioritario tan pronto como se presente el certificado de defunción", añadió.

El registro de nacimientos y defunciones es obligatorio en India, pero los documentos necesarios no siempre son fáciles de obtener, especialmente en las zonas rurales, lo que deja a muchas familias sin certificados oficiales.

Temas de la nota

Lo más visto

video
homicidio en colón

Un bebé de un año y medio fue asesinado en un ataque a tiros en Colón
PRECIOS DE PARIDAD DE IMPORTACIÓN

Informe de Ursea da incremento en todos los combustibles de cara al ajuste de tarifas previsto para mayo
ENTRÓ "A ALTA VELOCIDAD", DIJO BOMBEROS

Sacaron el auto y el cuerpo de la persona que cayó al agua en el puerto del Buceo
Sociedad

Gonzalo Moratorio presentó recurso de amparo para acceder a medicamento para su tratamiento contra el cáncer
Sociedad

Gabriela es cocinera, vivió en situación de calle y ahora trabaja en el comedor comunitario inaugurado en Ciudad Vieja

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Gabriel Oddone, Yamandú Orsi y Rodrigo Arim. video
CONSEJO DE MINISTROS

Orsi anunció que en la Rendición de Cuentas incluirán iniciativas para unificar "prestaciones sociales a los más vulnerables"
Infancia, sistema de cuidados, trabajadores independientes y retiro anticipado, el resumen del documento sobre seguridad social video
DIÁLOGO SOCIAL

Infancia, sistema de cuidados, trabajadores independientes y retiro anticipado, el resumen del documento sobre seguridad social
Oddone: No hay ninguna posibilidad, porque no es serio, sostener que esto es una estatización del sistema video
DIÁLOGO SOCIAL

Oddone: "No hay ninguna posibilidad, porque no es serio, sostener que esto es una estatización del sistema"

Dejá tu comentario