INBA alerta por casos de faena clandestina de caballos y llama a no comprar carne en mercado ilegal

El presidente del Instituto de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta, dijo que hay faenas clandestinas de caballos, por lo que pidió a la población no comprar en lugares no autorizados ni por redes sociales.

“Hay caballos que terminan en faenas clandestinas, estamos haciendo un estudio para ver dónde podemos focalizar para eliminar este flagelo que existe”, dijo a Subrayado. Agregó que el objetivo es “eliminar este tipo de prácticas” y por eso se hacen operativos para retirar a los animales que están sueltos en las calles.

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El otro objetivo de los operativos es quitar los caballos para evitar accidentes de tránsito. “Los estamos haciendo a nivel nacional y van a continuar en todo el país”, afirmó sobre los procedimientos, que se hacen junto a la Guardia Republicana o al Ejército.

El jerarca señaló que varias veces los animales quedan “atados de mala manera” y provocan un riesgo para conductores, principalmente en zonas oscuras o en la noche. “Se buscan puntos calientes de mayor cantidad de denuncias o mayor siniestralidad” para hacer los operativos, afirmó. Los últimos han sido en Montevideo y en Ciudad del Plata, en San José.

En lo que va de este periodo de gobierno, el INBA retiró 80 caballos sueltos, según informó.