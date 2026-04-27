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Gabriela es cocinera, vivió en situación de calle y ahora trabaja en el comedor comunitario inaugurado en Ciudad Vieja

"Mi mensaje es que si yo pude, todos podemos. Todos pueden", señaló la mujer, que además se está formando como operador terapéutico.

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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) inauguró el primer comedor comunitario, que funciona donde supo ser el Almacén del Hacha y recibe a más de 80 personas.

Allí, un equipo de Subrayado dialogó con Gabriela, quien vivió en situación de calle y ahora es una de las cocineras del espacio.

"Si bien tengo una trayectoria ya larga en lo que es la gastronomía, con este desliz que tuve, con mi adicción, que vengo firme por suerte, agradeciendo a todos los terapeutas y gente que me apoya, estoy haciendo el curso de operador terapéutico. Estoy supercontenta, superfeliz por esta oportunidad y mi mensaje es que si yo pude, todos podemos. Todos pueden", señaló la mujer.

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"De lunes a viernes trabajamos con mucho cariño, mucha empatía, mucha dedicación. Dejamos lo mejor de nosotros", aseguró y contó que su plato especial es el strogonoff.

Micaela Melgar, directora del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), explicó que la propuesta busca "un cambio en la forma de los servicios, que integran factores como el lugar, el barrio, los conocimientos que ya tiene la gente, tanto quienes vienen a participar del comedor como quienes están en el lado de atrás que es en la cocina".

"Este comedor funciona con la compra a servicios de una cooperativa que también viene de un largo proceso de inserción social de sus participantes, por lo que creemos que es algo que genera un círculo muy favorable para pensar la alimentación desde la perspectiva de los derechos humanos", indicó.

Además de brindar alimentación, se busca trabajar con cada persona que asista, para pensar en el acceso laboral, educativo o formación.

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