"La familia está destruida", afirmó la viuda de repartidor asesinado y pidió trabajo: "él era el que nos mantenía"

Amigos y compañeros de José Eduardo, el repartidor de PedidosYa de 31 años asesinado el viernes de noche durante una rapiña en Carrasco Norte, solicitan colaboración para su viuda, que está sin trabajo y con un menor a cargo.

"No te puedo decir cómo estoy, porque ni yo se cómo estoy", afirmó. Claudia contó que decidieron venir a Uruguay "para salir adelante". Reunieron el dinero para venir y luego para traer a su familia. Hacía un año y medio que estaban en el país.

José Eduardo hacía un mes y medio que estaba trabajando como repartidor de la plataforma de pedidos. Ahora, Claudia está sin trabajo porque la empresa en la que estaba cerró. "Él era el que nos mantenía acá en la casa", aseguró. "Yo no puedo con esta casa, sola con mi mamá, tiene 63 años, es dificilísimo encontrar trabajo acá", acotó.

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Claudia pidió un trabajo con un salario que le permita mantener su casa junto a su madre y su hijo de 7 años. José Eduardo era "la mejor persona del mundo; la familia está destruida, una madre sin un hijo". Reclamó justicia por la muerte de su pareja.

Para colaborar con la familia a la cuenta Mi Dinero 3701610951 a nombre de Claudia Guerra Martínez.