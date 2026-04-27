Informe de Ursea da incremento en todos los combustibles de cara al ajuste de tarifas previsto para mayo

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este lunes el informe mensual de precios de paridad de importación (PPI) que da un incremento en todos los combustibles de cara al ajuste previsto por el Poder Ejecutivo para mayo.

De acuerdo a los datos del informe, la evolución de los precios de marzo a abril da un incremento de 5,57% en la nafta Premium 97 y de 5,92% en la nafta Súper 95. En el gasoil, la suba es de 10,53% en la variedad 50S y de 10,52% en el 10S. En tanto, para el supergás el incremento es de 3,96%.

La guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz ha motivado un incremento sostenido en el precio internacional del petróleo, lo que ha hecho que el gobierno uruguayo resolviera volver a ajustar mensualmente las tarifas de los combustibles y no bimensualmente como había establecido el año pasado.

En abril, los combustibles en Uruguay se ajustaron al alza un 7%, el margen máximo fijado por el Poder Ejecutivo para evitar oscilaciones bruscas en los precios y el impacto en la producción y en los consumidores. El PPI del mes pasado daba una suba de 14% en las naftas, de casi 54% en el gasoil y de 33% en el supergás.

Las tarifas de los combustibles para mayo serán comunicadas por el Poder Ejecutivo en las próximas horas.