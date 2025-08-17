Hombre denunció que lo sacaron a la fuerza de su casa y lo torturaron: le cortaron dos dedos de una mano

Un hombre de 42 años denunció que cinco delincuentes lo sacaron a la fuerza de su casa en Maldonado , lo privaron de su libertad y torturaron. Le cortaron dos dedos de una mano y lo liberaron en Montevideo .

La Policía encontró a la víctima, ensangrentada y sin dos de sus dedos en la mano izquierda, pidiendo ayuda en el medio de la ruta 84, en el cruce con Los Castaños, sobre las 22:05 de este sábado. Les dijo a los efectivos que lo habían liberado allí tras haberlo secuestrado el viernes cuando estaba en su casa, en Laguna del Sauce. Según la información policial, el hombre dijo que los delincuentes le solicitaban droga que él desconocía.