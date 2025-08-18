Hizo la curva y volcó: tres jóvenes heridos tras accidentarse en la ruta Interbalnearia

Foto: Policía Caminera. Accidente en ruta Interbalnearia este lunes.

Tres jóvenes de 24 y 21 años volcaron en el vehículo en el que circulaban, antes de las seis de la mañana de este lunes, en el kilómetro 21,500 de la ruta Interbalnearia, en Canelones.

Según indicó Policía Caminera, el vehículo iba hacia Montevideo, por la Interbalnearia, y quiso desviarse hacia ruta 101. En la curva para hacer ese recorrido despistó y volcó sobre el cantero.

Manejaba un joven de 24 años y junto a él iban otros tres de 21 años. Resultaron con lesiones leves, añadió la información oficial.

Desde Caminera indicaron a Subrayado que el resultado del examen de alcoholemia al conductor dio resultado cero. El auto es un Renault Sandero.

