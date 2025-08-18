RECIBÍ EL NEWSLETTER
km 21,500 de la RI

Hizo la curva y volcó: tres jóvenes heridos tras accidentarse en la ruta Interbalnearia

El accidente ocurrió antes de las seis de la mañana de este lunes en el kilómetro 21,500 de la ruta Interbalnearia, en Canelones.

Foto: Policía Caminera. Accidente en ruta Interbalnearia este lunes.

Foto: Policía Caminera. Accidente en ruta Interbalnearia este lunes.

Tres jóvenes de 24 y 21 años volcaron en el vehículo en el que circulaban, antes de las seis de la mañana de este lunes, en el kilómetro 21,500 de la ruta Interbalnearia, en Canelones.

Según indicó Policía Caminera, el vehículo iba hacia Montevideo, por la Interbalnearia, y quiso desviarse hacia ruta 101. En la curva para hacer ese recorrido despistó y volcó sobre el cantero.

Manejaba un joven de 24 años y junto a él iban otros tres de 21 años. Resultaron con lesiones leves, añadió la información oficial.

movil policial despisto y volco en la ruta interbalnearia: dos policias resultaron con lesiones y fueron trasladados
Seguí leyendo

Móvil policial despistó y volcó en la ruta Interbalnearia: dos policías resultaron con lesiones y fueron trasladados

Desde Caminera indicaron a Subrayado que el resultado del examen de alcoholemia al conductor dio resultado cero. El auto es un Renault Sandero.

Temas de la nota

Lo más visto

Aviso de ciclón extratropical: vientos fuertes y persistentes, y abundantes precipitaciones, informó Inumet
METEOROLOGÍA

Aviso de ciclón extratropical: "vientos fuertes y persistentes, y abundantes precipitaciones", informó Inumet
CINCO DELINCUENTES

Hombre denunció que lo sacaron a la fuerza de su casa y lo torturaron: le cortaron dos dedos de una mano
NO HUBO HERIDOS

Robo piraña en una farmacia de 18 de Julio: delincuentes rompieron la puerta, vitrinas y se llevaron perfumes
TACUAREMBÓ

Tacuarembó: camión con zorra despistó y volcó en la ruta 5; la ruta estuvo obstruida hasta la tarde del domingo
km 21,500 de la RI

Hizo la curva y volcó: tres jóvenes heridos tras accidentarse en la ruta Interbalnearia

Te puede interesar

Violenta rapiña en Malvín Norte: una pareja fue tirada al piso y amenazada con un cuchillo video
cinco delincuentes

Violenta rapiña en Malvín Norte: una pareja fue tirada al piso y amenazada con un cuchillo
Foto: Subrayado. Policía en el hospital de Durazno.
violencia

Baile clandestino termina a los tiros y con un adolescente baleado en Durazno
Foto: Subrayado. Paso al Andaluz y Camino Pólux, lugar donde ocurrió la rapiña. video
rapiña a policía

Cuatro delincuentes rapiñaron a un policía en Manga: le llevaron el arma y la moto

Dejá tu comentario