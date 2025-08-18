RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARTIDO NACIONAL

Álvaro Delgado sobre situación de Álvaro Danza: "en la medida que eso sea cierto, no puede durar un minuto más en el cargo"

“En la medida que eso sea cierto, que el presidente de ASSE, además, trabaja en mutualistas privadas de plaza, una incompatibilidad manifiesta, no puede durar un minuto más en el cargo”, dijo Álvaro Delgado.

Álvaro-Delgado-directorio-agosto-19

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado fue consultado este lunes sobre la situación del presidente del ASSE Álvaro Danza, que según informó radio Carve mantiene consultas médicas en dos mutualistas de Montevideo, lo que está prohibido por la ley que creó ASSE como ente autónomo, y por el artículo 200 de la Constitución.

En este sentido, Delgado dijo que el Directorio no analizó de manera formal el tema, pero agregó: “en la medida que eso sea cierto, que el presidente de ASSE, además, trabaja en mutualistas privadas de plaza, una incompatibilidad manifiesta, no puede durar un minuto más en el cargo. Eso está claro, no hay duda de eso”.

“Tiene una incompatibilidad expresa. Y la verdad que esto es en reiteración real. Pasó con el presidente de Colonización, que era presidente alguien que por ley no podía integrar al directorio de Colonización y ser presidente. Y cuando lo nombraron igual y cuando se evidenció la situación, tuvo que renunciar. Y aparentemente va a pasar lo mismo con esto. Yo creo que el gobierno le va a tener que pedir la renuncia”, señaló.

orsi respondio a delgado por sus dichos sobre el gobierno: creo que hubo un error ahi de apreciacion
Seguí leyendo

Orsi respondió a Delgado por sus dichos sobre el gobierno: "Creo que hubo un error ahí de apreciación"
Temas de la nota

Lo más visto

video
METEOROLOGÍA

Aviso de ciclón extratropical: "vientos fuertes y persistentes, y abundantes precipitaciones", informó Inumet
CINCO DELINCUENTES

Hombre denunció que lo sacaron a la fuerza de su casa y lo torturaron: le cortaron dos dedos de una mano
km 21,500 de la RI

Hizo la curva y volcó: tres jóvenes heridos tras accidentarse en la ruta Interbalnearia
LEZICA

Una mujer de 82 años fue atropellada por un ómnibus; tiene diagnóstico de posible amputación de ambas piernas
LLUVIAS Y TORMENTAS FUERTES

El Sinae alertó a los centros departamentales de emergencia de todo el país por llegada del ciclón extratropical

Te puede interesar

Informe del MSP afirma que Danza puede seguir desempeñando presidencia de ASSE y labor asistencial
SERVICIOS JURÍDICOS DEL MSP

Informe del MSP afirma que Danza "puede seguir desempeñando" presidencia de ASSE y "labor asistencial"
Foto: Subrayado. Fernando Pereira, pte. del FA. video
frente amplio

"Están desvelados en no dejarnos gobernar", dice Pereira tras pedido de renuncia del presidente de ASSE
Foto: FocoUy.
CONSTITUCIONALISTA DELPIAZZO

Consulta jurídica concluye que cargos de Danza no son incompatibles con el de presidente de ASSE

Dejá tu comentario