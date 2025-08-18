Álvaro Delgado sobre situación de Álvaro Danza: "en la medida que eso sea cierto, no puede durar un minuto más en el cargo"

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado fue consultado este lunes sobre la situación del presidente del ASSE Álvaro Danza, que según informó radio Carve mantiene consultas médicas en dos mutualistas de Montevideo, lo que está prohibido por la ley que creó ASSE como ente autónomo, y por el artículo 200 de la Constitución.

En este sentido, Delgado dijo que el Directorio no analizó de manera formal el tema, pero agregó: “en la medida que eso sea cierto, que el presidente de ASSE, además, trabaja en mutualistas privadas de plaza, una incompatibilidad manifiesta, no puede durar un minuto más en el cargo. Eso está claro, no hay duda de eso”.

“Tiene una incompatibilidad expresa. Y la verdad que esto es en reiteración real. Pasó con el presidente de Colonización, que era presidente alguien que por ley no podía integrar al directorio de Colonización y ser presidente. Y cuando lo nombraron igual y cuando se evidenció la situación, tuvo que renunciar. Y aparentemente va a pasar lo mismo con esto. Yo creo que el gobierno le va a tener que pedir la renuncia”, señaló.