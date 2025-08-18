RECIBÍ EL NEWSLETTER
LLUVIAS ABUNDANTES Y TORMENTAS FUERTES

El Sinae alertó a los centros departamentales de emergencia por llegada del ciclón extratropical

Un ciclón extratropical afectará a Uruguay en las próximas horas y el Sinae alertó a los centros de emergencia en todo el país para estar preparados. Se esperan lluvias abundantes, tormentas y vientos fuertes.

Alerta del Sinae a los centros departamentales de emergencia de todo el país.

El Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) alertó a los centros departamentales de emergencia, en todo el país, para que tomen las medidas necesarias y se preparen ante el ciclón extratropical que afectará a Uruguay desde la madrugada de este martes 19 de agosto.

De acuerdo al informe del Instituto Uruguayo de Meteorología, desde la madrugada del martes 19 se espera “un aumento en la intensidad del viento, de componente este y noreste, con vientos persistentes 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h”.

Esto, dice el Inumet, se debe “a la profundización de un sistema de baja presión (ciclón extratropical), sobre el litoral oeste del país”.

“Esta situación estará acompañada de precipitaciones abundantes y ocasionales tormentas, afectando todo el territorio. Durante el miércoles 20 el sistema se desplazará gradualmente hacia el sureste del territorio, generando un cambio en la dirección del viento del sector oeste, que afectará principalmente las zonas ubicadas al sur del río Negro”, agrega el informe oficial.

“En estas zonas continuarán registrándose precipitaciones abundantes, mejorando hacia la tarde del miércoles 20; y vientos fuertes que comenzarán a amainar hacia la madrugada del jueves 21”, finaliza Inumet.

El Sinae sugiere entonces, como en cada evento de estas características, tener cuidado con personas vulnerables y animales domésticos.

En estos casos se recomienda no hacer traslados innecesarios cuando las condiciones del tiempo son adversas o extremas, y no intentar cruzar cañadas, arroyos o ríos desbordados.

