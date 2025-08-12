Llamado laboral del MSP para el nuevo plan de salud mental con sueldos de hasta 600.000 pesos anuales

El Ministerio de Salud Publica ( MSP ) abrió un llamado laboral para cubrir 18 puestos de trabajo, uno por departamento a excepción de Río Negro, para la coordinación del nuevo plan de Salud Mental .

Dependiendo del departamento, los sueldos van desde los 400.000 a los 600.000 pesos anuales mas IVA por 20 horas semanales. Los contratos son por un año.

Quienes resulten seleccionados deberán de liderar técnica y operativamente el proceso de elaboración del plan departamental de salud mental.

Las postulaciones son por departamento y como requisito excluyente se debe vivir en el lugar donde se postula, tener titulo universitario en sociología, psicología, trabajo social, medicina o enfermería. También tener experiencia en proyectos sociales o sanitarios.

Se valorará la formación de posgrado en salud mental, salud pública y políticas sociales, así como también contar con experiencia en proyectos participativos en salud mental y trabajo en equipo.

Los interesados podrán enviar correo electrónico la dirección: [email protected], también podrán realizarse consultas en el mismo mail.

Las postulaciones se recibirán hasta el 22 de agosto de este año.