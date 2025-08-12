RECIBÍ EL NEWSLETTER
Llamado laboral del MSP para el nuevo plan de salud mental con sueldos de hasta 600.000 pesos anuales

El llamado laboral del MSP es para ocupar un cargo por departamento, a excepción de Río Negro, para el nuevo plan de salud mental departamental.

El Ministerio de Salud Publica (MSP) abrió un llamado laboral para cubrir 18 puestos de trabajo, uno por departamento a excepción de Río Negro, para la coordinación del nuevo plan de Salud Mental.

Dependiendo del departamento, los sueldos van desde los 400.000 a los 600.000 pesos anuales mas IVA por 20 horas semanales. Los contratos son por un año.

Quienes resulten seleccionados deberán de liderar técnica y operativamente el proceso de elaboración del plan departamental de salud mental.

Las postulaciones son por departamento y como requisito excluyente se debe vivir en el lugar donde se postula, tener titulo universitario en sociología, psicología, trabajo social, medicina o enfermería. También tener experiencia en proyectos sociales o sanitarios.

Se valorará la formación de posgrado en salud mental, salud pública y políticas sociales, así como también contar con experiencia en proyectos participativos en salud mental y trabajo en equipo.

Los interesados podrán enviar correo electrónico la dirección: [email protected], también podrán realizarse consultas en el mismo mail.

Las postulaciones se recibirán hasta el 22 de agosto de este año.

