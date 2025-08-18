Una mujer fue imputada por estafar a una anciana por 250.000 dólares, un lingote de oro y joyas

Una mujer fue detenida e imputada por estafar a una anciana de 85 años por 250.000 dólares, un lingote de oro y joyas, mediante el cuento del tío. A pedido del fiscal de Flagrancia, Fernando Romano, la Justicia le imputó estafa y asociación para delinquir y dispuso la prisión preventiva por 90 días.

Días después de esta estafa, la víctima fue nuevamente contactada por delincuentes y llegó a concretar un encuentro con uno de los estafadores para la entrega de unos 25.000 dólares. Pero, alertada del primer engaño, la anciana avisó a la Policía y los efectivos de la Zona Operacional I pudieron detener a un hombre de 28 años en la puerta de la sucursal del Banco República (BROU) de Uruguay y Julio Herrera y Obes.

El delincuente fue imputado con prisión preventiva por 90 días por dos estafas, una en grado de tentativa y otra por la estafa a una pareja de ancianos, a la que el 1º de agosto llevó por seis instituciones financieras y logró estafar en más de medio millón de pesos. Además, se le tipificó el delito de asociación para delinquir, ya que integra un grupo que se dedica a cometer maniobras ilícitas.