CUENTO DEL TÍO

Una mujer fue imputada por estafar a una anciana por 250.000 dólares, un lingote de oro y joyas

Alertada de este engaño, la víctima, que fue nuevamente contactada por los estafadores días después, logró concretar un encuentro con uno de los delincuentes para la entrega de 25.000 dólares y logró su detención.

brou-banco-republica-avenida-uruguay-y-julio-herrera-y-obes-centro

Una mujer fue detenida e imputada por estafar a una anciana de 85 años por 250.000 dólares, un lingote de oro y joyas, mediante el cuento del tío. A pedido del fiscal de Flagrancia, Fernando Romano, la Justicia le imputó estafa y asociación para delinquir y dispuso la prisión preventiva por 90 días.

Días después de esta estafa, la víctima fue nuevamente contactada por delincuentes y llegó a concretar un encuentro con uno de los estafadores para la entrega de unos 25.000 dólares. Pero, alertada del primer engaño, la anciana avisó a la Policía y los efectivos de la Zona Operacional I pudieron detener a un hombre de 28 años en la puerta de la sucursal del Banco República (BROU) de Uruguay y Julio Herrera y Obes.

El delincuente fue imputado con prisión preventiva por 90 días por dos estafas, una en grado de tentativa y otra por la estafa a una pareja de ancianos, a la que el 1º de agosto llevó por seis instituciones financieras y logró estafar en más de medio millón de pesos. Además, se le tipificó el delito de asociación para delinquir, ya que integra un grupo que se dedica a cometer maniobras ilícitas.

Foto: Eduardo Castro. 
