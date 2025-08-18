"Están desvelados en no dejarnos gobernar", dice Pereira tras pedido de renuncia del presidente de ASSE

El presidente del Frente Amplio , Fernando Pereira , dijo que "si hay algo que está fuera de la ley" o "no está bien" se "modificará". Las declaraciones ocurren luego de que una investigación periodística diera a conocer que Álvaro Danza atiende pacientes en mutualistas mientras ejerce, algo que está prohibido por ley.

"Si hay alguna cuestión que hace que no pueda trabajar no trabajará (...) Si hay algo que esté fuera de la ley o no está bien se modificará. El Frente Amplio gobierna con la Constitución debajo del brazo", señaló en rueda de prensa.

Pereira también criticó a la oposición. "Nos quieren silenciar. Están desvelados en no dejarnos gobernar, en trancar absolutamente todo. Están en un ataque de ira, creen que nacieron para gobernar".

"Todos los días están en un mundo de quejas y denuncias. No puede haber un buen relacionamiento si todo el tiempo están tirando de la cuerda", apuntó.

Enfrentado con la ley.

El presidente de ASSE, Leonardo Danza, quedó en el centro de la polémica este lunes luego de que el programa Así nos va (radio Carve) revelara que mantiene consultas como médico internista en dos mutualistas de Montevideo, algo expresamente prohibido para los integrantes del directorio del organismo.

Si bien Danza había consultado previamente al estudio jurídico Delpiazzo, que le aseguró la compatibilidad de sus cargos docentes y de consultor, en realidad atiende pacientes en policlínicas dos veces por semana.

Frente a esto, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió este lunes exigir su renuncia. El senador y secretario general, Andrés Ojeda, sostuvo que no alcanza con dejar las mutualistas y seguir en ASSE, y pidió que, si Danza no renuncia voluntariamente, el presidente Yamandú Orsi lo destituya de su cargo.