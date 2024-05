Imputan otra vez al acusado del triple homicidio en Estación Floresta: es por amenazas al juez y la fiscal

Y agregó: "Señora Tania Vidal, yo sí estuve en Suárez pero no para abastecerme, estuve trabajando para gente que no sé quién es y no sabe quién soy. Y a Gloria la emplazaron al pedo. Si será injusta. La madre de ella no me puede ni ver y la casa es de ella. ¿A usted le parece que Gloria me pudo meter a la casa siendo que soy lo peor para la madre? Qué poco creativa salió, qué fiscal tan trucha. Siga metiendo gente por gusto con el juez".

También escribió: "Ni usted ni nadie me va a convertir en lo que no soy. Y ya que hace que me escrachen como un asesino, para la próxima le mando una foto sexi y divúlguela así me consigo una novia, que estoy solito. Ni ser tan basura y que haga estas injusticias como lo hace usted, nunca conocí, la verdad, no sé qué hace usted en ese cargo porque no sirve para nada, solo para inculpar gente y festejen uruguayos, festejen. Estás como loca porque no me encuentran. Levantá piedra por piedra, hija de puta, que yo no estoy más en Uruguay".

image.png

Cancelo –entonces de 35 años– ya había escrito en Facebook, días después de que las autoridades lancen una requisitoria en su contra. Criticó en ese momento también al juez.

Triple homicidio.

El pasado 23 de diciembre, un intento de rapiña en una tienda de Estación Floresta, en Canelones, dejó tres personas muertas.

Las víctimas fueron dos hombres de 53 y 37 años, y una mujer de 62. Era la propietaria de la tienda, su pareja y su hijo.

Testigos dijeron a la Policía que los delincuentes llegaron al lugar en moto. Dispararon unas seis veces, informó la Policía.

El crimen tuvo lugar en una tienda ubicada en las calles Paysandú y Tacuarembó de Estación Floresta, al norte de La Floresta.

Tras ser baleadas, las víctimas habían sido trasladadas a centros médicos de la zona. Murieron luego producto de la gravedad de las heridas, indicaron las fuentes.

El 24 de diciembre, la Jefatura de Policía de Canelones pidió la colaboración de la población para poder ubicar a Claudio Andrés Cancelo Román, de 35 años. El delincuente cuenta con antecedentes por rapiña, hurtos y estafas. Fue imputado y aguarda la sentencia judicial definitiva, en prisión.

Por este crimen ya fueron imputados un adolescente de 17 años, como uno de los autores, y un joven de 21 años, como coautor.