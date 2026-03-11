Cuento del tío: una joven de 23 años detenida infraganti cuando se presentó a recibir el dinero de una estafa

La Justicia de Paysandú condenó a una joven de 23 años por un intento de estafa mediante la modalidad del cuento del tío . Fue imputada como coautora de un delito de estafa en grado de tentativa a 3 meses de prisión, que deberá cumplir en régimen de libertad a prueba.

El 27 de febrero, la víctima denunció ante la Policía que estaba recibiendo llamadas de un individuo que se hacía pasar por un abogado de un estudio jurídico y que le solicitaba una importante suma de dinero para liberar a su hijo, que supuestamente había sufrido un accidente en el que mató a una mujer embarazada.

El jefe de Policía, Jony Paiva, afirmó que el hostigando y la exigencia de dinero a la mujer continuó, y por eso, la víctima resolvió concurrir a una dependencia policial para denunciar lo que estaba ocurriendo.

Tras la denuncia, la mujer continuó recibiendo llamadas telefónicas. A partir de ahí, la Policía montó un operativo y resolvió que se pactara un punto de encuentro en el centro de la ciudad de Paysandú para la entrega del dinero.

Policías encubiertos del área de Investigaciones de la Jefatura de Paysandú detuvieron a la joven de 23 años que se presentó a retirar el dinero. La víctima había retirado unos 10.000 dólares que no alcanzó a entregar a los delincuentes.