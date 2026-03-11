RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONDENADA

Cuento del tío: una joven de 23 años detenida infraganti cuando se presentó a recibir el dinero de una estafa

Policías encubiertos del área de Investigaciones de la Jefatura de Paysandú la detuvieron en el centro de la ciudad. La Justicia la condenó a tres meses de libertad a prueba por tentativa de estafa.

fiscalia-paysandu-policia-patrullero-imputacion

La Justicia de Paysandú condenó a una joven de 23 años por un intento de estafa mediante la modalidad del cuento del tío. Fue imputada como coautora de un delito de estafa en grado de tentativa a 3 meses de prisión, que deberá cumplir en régimen de libertad a prueba.

El 27 de febrero, la víctima denunció ante la Policía que estaba recibiendo llamadas de un individuo que se hacía pasar por un abogado de un estudio jurídico y que le solicitaba una importante suma de dinero para liberar a su hijo, que supuestamente había sufrido un accidente en el que mató a una mujer embarazada.

El jefe de Policía, Jony Paiva, afirmó que el hostigando y la exigencia de dinero a la mujer continuó, y por eso, la víctima resolvió concurrir a una dependencia policial para denunciar lo que estaba ocurriendo.

joven que se hizo pasar por abogado estafo a anciana en usd 13.000; fue detenido y cumplira prision
Seguí leyendo

Joven que se hizo pasar por abogado estafó a anciana en USD 13.000; fue detenido y cumplirá prisión

Tras la denuncia, la mujer continuó recibiendo llamadas telefónicas. A partir de ahí, la Policía montó un operativo y resolvió que se pactara un punto de encuentro en el centro de la ciudad de Paysandú para la entrega del dinero.

Policías encubiertos del área de Investigaciones de la Jefatura de Paysandú detuvieron a la joven de 23 años que se presentó a retirar el dinero. La víctima había retirado unos 10.000 dólares que no alcanzó a entregar a los delincuentes.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ADUANA EN ROCHA

Incautaron mercadería de contrabando por $5 millones en ómnibus con excursión de Montevideo a Chuy
ESTABAN CON UNA ABUELA

La hermana y los primos de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre, están al cuidado de INAU
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO

Gota a gota: el fenómeno de los préstamos ilegales en Uruguay; Ceres advierte que se consolida
PROSECRETARIO DE PRESIDENCIA

Díaz dijo que gobierno hizo una "modificación de impuestos" y reconoció que cambio al Fonasa "puede golpear"
MENOS DISTRACCIONES EN CLASES

MotivEd, las fundas magnéticas con inhibidor de señal con las que varios colegios controlan el uso de celulares

Te puede interesar

Doris Morales, presidenta de SCJ. video
Doris Morales Martínez

Poder Judicial pidió informes urgentes tras asesinato de Jonathan; "hay un problema grave", dijo presidenta sobre el caso
Caso Jonathan Correa: la defensa del padre, imputado por el homicidio, pidió una pericia psiquiátrica en el Vilardebó
ESPERAN RESULTADO

Caso Jonathan Correa: la defensa del padre, imputado por el homicidio, pidió una pericia psiquiátrica en el Vilardebó
Diputados piden convocar al Parlamento a Interior, Fiscalía, Poder Judicial, ANEP e INAU por caso Jonathan
SCHIPANI Y RODRÍGUEZ

Diputados piden convocar al Parlamento a Interior, Fiscalía, Poder Judicial, ANEP e INAU por caso Jonathan

Dejá tu comentario