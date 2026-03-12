RECIBÍ EL NEWSLETTER
"No siempre se actúa con la velocidad y fuerza que se necesita", dice Orsi tras asesinato de Jonathan Correa

“Es un llamado a la reflexión a todos nosotros, los funcionarios tienen que hacerse cargo”, señaló el mandatario, quien aguarda por investigaciones internas de los organismos.

Yamandú Orsi, presidente de la República.

El presidente Yamandú Orsi lamentó el asesinato de Jonathan Correa, de 15 años, a manos de su padre en Flor de Maroñas. “Es espantoso, terrible. La muerte de un niño de esta forma, violenta, nos parte el corazón. La vida de esos niños es otro dolor, otro golpe que recibimos”, señaló.

“Cuando hay un desenlace de este tipo lo más probable es que atrás haya habido una historia tan terrible como real. Cómo, desde el Estado, no pudimos resolver a tiempo, cómo no lo pudimos impedir”, cuestionó.

Recordó que “se está investigando por parte de distintos organismos cuáles fueron los errores o las omisiones”. Sumó: “A veces no se presta la atención, todo aparenta que algo falló. Quizá algo de los protocolos pero también quizá no se le haya dado la relevancia que tenía. “No es con la intención de ejecutar o sancionar solamente, que también tiene que pasar; primero (saber) si nos están faltando recursos económicos o materiales”.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, José Mujica y Alejandro Sánchez en octubre de 2024.
Orsi dijo que abrir acciones de empresas públicas a la población fue un planteo de Mujica: "¡Me encanta!"

Orsi añadió: “Mi sensación es que tenemos los mecanismos pero no se actúa como se debe. Nos siempre se actúa con la velocidad y la fuerza que se necesita. Es un llamado a la reflexión a todos nosotros, los funcionarios tienen que hacerse cargo”.

Catalogó lo ocurrido con Jonathan Correa como “espantoso” y “terrible”. Informó que este jueves reunirá al gabinete de Infancias, donde participan Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Salud Pública.

Orsi opinó que "hay que hacernos cargo y reflexionar sobre la violencia que todos los días ocurre y hacemos como que no la vemos".

Jonathan, de 15 años, fue encontrado muerto el viernes pasado en Flor de Maroñas, en una cañada ubicada frente a su casa. Por el crimen está imputado su padre, quien, según las pericias, lo golpeó hasta dejarlo sin vida.

El adolescente asistía a la UTU de Flor de Maroñas, que en noviembre de 2025 había presentado una denuncia ante la Policía porque había notado que Jonathan sufría violencia en su casa. Ahora Ministerio del Interior, INAU y Poder Judicial están indagando si tuvieron algún tipo de responsabilidad en el trámite.

