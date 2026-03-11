La Justicia ordenó la liquidación de la herencia de Gustavo Basso, uno de los socios fundadores de Conexión Ganadera

La Justicia resolvió en las últimas horas la liquidación de la herencia de Gustavo Basso , uno de los socios fundadores de Conexión Ganadera . La decisión fue tomada por el juez Leonardo Méndez, luego de analizar el informe presentado en el proceso.

La familia de Basso había planteado la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los acreedores, pero la propuesta de convenio con adhesiones no logró las mayorías previstas en la ley de concursos y reorganización empresarial. Ante esa situación, el magistrado dispuso avanzar con la liquidación.

La resolución implica que los activos que integran la herencia serán rematados. Por el momento no se definió cuál será la proporción del reparto que corresponderá en primera instancia a los ahorristas ni qué porcentaje se adjudicará a la familia.

Seguí leyendo "Evidentemente el sistema de prevención no está funcionando bien", dijo Jorge Díaz sobre el homicidio de Jonathan Correa

Tiempo atrás, la defensa de Basso había presentado inventarios con activos por 42 millones de dólares y pasivos por 8 millones, por lo que el patrimonio fue estimado en unos 34 millones de dólares.

En ese momento el juez también había señalado que una parte importante de los activos permanecía comprometida por distintas causas judiciales, por un monto cercano a 6 millones de dólares.

Entre los bienes involucrados figuran vehículos, campos, créditos y un apartamento en el edificio Imperiale de Punta del Este, tasado en casi 900 mil dólares. En ese lugar reside actualmente su esposa, Daniela Cabral, quien cumple arresto domiciliario por 180 días de forma preventiva mientras avanza la investigación.