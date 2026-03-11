RECIBÍ EL NEWSLETTER
activos

La Justicia ordenó la liquidación de la herencia de Gustavo Basso, uno de los socios fundadores de Conexión Ganadera

Los activos serán rematados; entre ellos figuran vehículos, campos, créditos y un apartamento en el edificio Imperiale de Punta del Este, tasado en casi 900 mil dólares.

Torres Imperiale en Punta del Este.

Torres Imperiale en Punta del Este.

Torres Imperiale en Punta del Este.

La Justicia resolvió en las últimas horas la liquidación de la herencia de Gustavo Basso, uno de los socios fundadores de Conexión Ganadera. La decisión fue tomada por el juez Leonardo Méndez, luego de analizar el informe presentado en el proceso.

La familia de Basso había planteado la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los acreedores, pero la propuesta de convenio con adhesiones no logró las mayorías previstas en la ley de concursos y reorganización empresarial. Ante esa situación, el magistrado dispuso avanzar con la liquidación.

La resolución implica que los activos que integran la herencia serán rematados. Por el momento no se definió cuál será la proporción del reparto que corresponderá en primera instancia a los ahorristas ni qué porcentaje se adjudicará a la familia.

Jorge Díaz habló del homicidio de Jonathan Correa, hallado muerto en una zanja frente a su casa. Su padre está imputado y en prisión. 
Seguí leyendo

"Evidentemente el sistema de prevención no está funcionando bien", dijo Jorge Díaz sobre el homicidio de Jonathan Correa

Tiempo atrás, la defensa de Basso había presentado inventarios con activos por 42 millones de dólares y pasivos por 8 millones, por lo que el patrimonio fue estimado en unos 34 millones de dólares.

En ese momento el juez también había señalado que una parte importante de los activos permanecía comprometida por distintas causas judiciales, por un monto cercano a 6 millones de dólares.

Entre los bienes involucrados figuran vehículos, campos, créditos y un apartamento en el edificio Imperiale de Punta del Este, tasado en casi 900 mil dólares. En ese lugar reside actualmente su esposa, Daniela Cabral, quien cumple arresto domiciliario por 180 días de forma preventiva mientras avanza la investigación.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ADUANA EN ROCHA

Incautaron mercadería de contrabando por $5 millones en ómnibus con excursión de Montevideo a Chuy
ESTABAN CON UNA ABUELA

La hermana y los primos de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre, están al cuidado de INAU
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO

Gota a gota: el fenómeno de los préstamos ilegales en Uruguay; Ceres advierte que se consolida
FLOR DE MAROÑAS

Denuncian que hermana y primos del adolescente asesinado por su padre siguen en contexto de violencia con su abuela
CAMINO MALDONADO

Motociclista murió tras intentar rebasar una camioneta, perder el dominio y quedar debajo de una zorra

Te puede interesar

Comisión estudia proyecto de ley que baja a la mitad el monto de las multas por exceso de velocidad en rutas video
LOS DETALLES DE CADA MULTA

Comisión estudia proyecto de ley que baja a la mitad el monto de las multas por exceso de velocidad en rutas
Fernanda Cardona: En cuanto a disponibilidad de petróleo hoy, todavía no tenemos problemas video
MINISTRA DE INDUSTRIA

Fernanda Cardona: "En cuanto a disponibilidad de petróleo hoy, todavía no tenemos problemas"
Jorge Díaz dijo que el gobierno hizo una modificación de impuestos y reconoció que cambio al Fonasa puede golpear video
PROSECRETARIO DE PRESIDENCIA

Jorge Díaz dijo que el gobierno hizo una "modificación de impuestos" y reconoció que cambio al Fonasa "puede golpear"

Dejá tu comentario