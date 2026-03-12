Ambiente espera nuevos datos sobre trihalometanos: "El agua de la canilla se puede tomar, es potable", dijo Ortuño

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, aseguró este jueves que la calidad del agua potable es un tema de preocupación y ocupación permanente y de seguimiento por parte del Ministerio de Ambiente y de OSE.
El ministro de Ambiente aguarda por los resultados de los últimos muestreos en el agua potable de OSE y Ursea. Pidió el uso responsable del elemento en Minas, donde el abastecimiento está complicado por la falta de lluvias.
"La calidad del agua es potable, se puede consumir", afirmó Ortuño. El ministro destacó el trabajo responsable de OSE y la seguridad del contralor por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
Ortuño aguarda por los nuevos datos sobre la presencia de trihalometanos en el agua potable tras los muestreos de OSE y Ursea. Adelantó que una vez que tenga los resultados concurrirá al Parlamento por el tema. El ministro reiteró que los eventos con trihalometanos en el agua se dan durante los veranos y que la situación se ha agravado por la sequía.
Ortuño remarcó "la seguridad y la tranquilidad de que el agua de OSE, el agua de la canilla se puede tomar, es potable".
La falta de lluvias complica el abastecimiento de agua en Minas y el ministro pidió a la población que colabore al hacer un uso más responsable del elemento. "Es un punto que está complicado", aseguró.
