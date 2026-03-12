RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONTROLES DE OSE Y URSEA

Ambiente espera nuevos datos sobre trihalometanos: "El agua de la canilla se puede tomar, es potable", dijo Ortuño

El ministro de Ambiente aguarda por los resultados de los últimos muestreos en el agua potable de OSE y Ursea. Pidió el uso responsable del elemento en Minas, donde el abastecimiento está complicado por la falta de lluvias.

ortuño-agua-potable

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, aseguró este jueves que la calidad del agua potable es un tema de preocupación y ocupación permanente y de seguimiento por parte del Ministerio de Ambiente y de OSE.

"La calidad del agua es potable, se puede consumir", afirmó Ortuño. El ministro destacó el trabajo responsable de OSE y la seguridad del contralor por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

Ortuño aguarda por los nuevos datos sobre la presencia de trihalometanos en el agua potable tras los muestreos de OSE y Ursea. Adelantó que una vez que tenga los resultados concurrirá al Parlamento por el tema. El ministro reiteró que los eventos con trihalometanos en el agua se dan durante los veranos y que la situación se ha agravado por la sequía.

Ortuño remarcó "la seguridad y la tranquilidad de que el agua de OSE, el agua de la canilla se puede tomar, es potable".

La falta de lluvias complica el abastecimiento de agua en Minas y el ministro pidió a la población que colabore al hacer un uso más responsable del elemento. "Es un punto que está complicado", aseguró.

