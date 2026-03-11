Un robo piraña se registró este miércoles pasadas las 17 horas a una joyería ubicada sobre la avenida Artigas en el centro de la ciudad de Las Piedras, en Canelones.
Robo piraña a una joyería de Las Piedras; la comerciante arremetió a "espejazos" contra los delincuentes
Los ladrones llegaron pasadas las 17 horas al comercio ubicado sobre la avenida Artigas. Ingresaron con cascos, guantes y dos macetas, pero cuando se retiraban la mujer reaccionó.
La modalidad se repite. Llegaron cuatro delincuentes en dos motos, se bajaron dos y con cascos, guantes y macetas en mano ingresaron al comercio. Los ladrones rompieron vidrieras y se llevaron varios exhibidores con joyas.
Una de las responsables del comercio atinó a tomar un espejo que estaba sobre el mostrador y arremetió contra los delincuentes que salieron corriendo del lugar. Un comerciante de la zona también reaccionó y agarró un cartel de publicidad para perseguir a los ladrones que fugaron hacia la calle Pilar Cabrera.
Seguí leyendo
Padre de uno de los adolescentes acosados por un hombre en un ómnibus fue el que detuvo la unidad y llamó al 911: su relato
Temas de la nota
Lo más visto
PROSECRETARIO DE PRESIDENCIA
Díaz dijo que gobierno hizo una "modificación de impuestos" y reconoció que cambio al Fonasa "puede golpear"
ADUANA EN ROCHA
Incautaron mercadería de contrabando por $5 millones en ómnibus con excursión de Montevideo a Chuy
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO
Gota a gota: el fenómeno de los préstamos ilegales en Uruguay; Ceres advierte que se consolida
ESTABAN CON UNA ABUELA
La hermana y los primos de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre, están al cuidado de INAU
activos
Dejá tu comentario