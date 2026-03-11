Robo piraña a una joyería de Las Piedras; la comerciante arremetió a "espejazos" contra los delincuentes

Un robo piraña se registró este miércoles pasadas las 17 horas a una joyería ubicada sobre la avenida Artigas en el centro de la ciudad de Las Piedras, en Canelones.

La modalidad se repite. Llegaron cuatro delincuentes en dos motos, se bajaron dos y con cascos, guantes y macetas en mano ingresaron al comercio. Los ladrones rompieron vidrieras y se llevaron varios exhibidores con joyas.

Una de las responsables del comercio atinó a tomar un espejo que estaba sobre el mostrador y arremetió contra los delincuentes que salieron corriendo del lugar. Un comerciante de la zona también reaccionó y agarró un cartel de publicidad para perseguir a los ladrones que fugaron hacia la calle Pilar Cabrera.