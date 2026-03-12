Institución de Derechos Humanos señala "fallas múltiples" en el caso Jonathan Correa y abre una investigación de oficio

La Institución de Derechos Humanos inició de oficio una investigación por el asesinato del adolescente Jonathan Correa a manos de su padre, la semana pasada en el barrio Flor de Maroñas de Montevideo.

La directora de la Institución Jimena Fernández consideró que en este caso hubo “fallas múltiples” en distintos organismos del Estado, y es lo que va a investigar para eventualmente señalar responsabilidades y promover mejoras en la gestión del sistema de protección de niños y adolescentes.

“Si tenés 14 denuncias a lo largo largo de los años y Jonathan termina falleciendo, evidentemente las fallas fueron múltiples”, dijo Fernández.

Seguí leyendo Gobierno instaló gabinete de primera infancia y adolescencia para unificar las respuestas del Estado

La opinión del presidente de la Anep

En tanto, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) Pablo Caggiani, dijo que no necesariamente hubo fallas del sistema de protección de menores.

“Creo que lo que nos pasó es que los instrumentos que tenemos se aplicaron, pero no cumplieron su función”, dijo Caggiani, y agregó: “Hay que revisar qué pasó para poder ajustarlo, no sé si es una falla. Lo que está claro es que lo que tenemos no fue suficiente”.