CASO JONATHAN

Institución de Derechos Humanos señala "fallas múltiples" en el caso Jonathan Correa y abre una investigación de oficio

“Si tenés 14 denuncias a lo largo largo de los años y Jonathan termina falleciendo, evidentemente las fallas fueron múltiples”, dijo Jimena Fernández, directora de la Institución de Derechos Humanos.

homicidio-filicidio-adolescente-flor-de-maroñas

La directora de la Institución Jimena Fernández consideró que en este caso hubo “fallas múltiples” en distintos organismos del Estado, y es lo que va a investigar para eventualmente señalar responsabilidades y promover mejoras en la gestión del sistema de protección de niños y adolescentes.

“Si tenés 14 denuncias a lo largo largo de los años y Jonathan termina falleciendo, evidentemente las fallas fueron múltiples”, dijo Fernández.

gobierno instalo gabinete de primera infancia y adolescencia para unificar las respuestas del estado
Gobierno instaló gabinete de primera infancia y adolescencia para unificar las respuestas del Estado

La opinión del presidente de la Anep

En tanto, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) Pablo Caggiani, dijo que no necesariamente hubo fallas del sistema de protección de menores.

“Creo que lo que nos pasó es que los instrumentos que tenemos se aplicaron, pero no cumplieron su función”, dijo Caggiani, y agregó: “Hay que revisar qué pasó para poder ajustarlo, no sé si es una falla. Lo que está claro es que lo que tenemos no fue suficiente”.

CAGGIANI JONATHAN
