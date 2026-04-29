Hay un nuevo requerido por el homicidio del repartidor asesinado el viernes en Carrasco Norte

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos identificó a un nuevo autor del homicidio del repartidor ocurrido el viernes en Carrasco Norte. El hombre fue requerido, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado.

Las autoridades brindarán una conferencia de prensa en la tarde de este miércoles para dar detalles sobre los avances de la investigación.

Hay un nuevo requerido por el homicidio del repartidor en Carrasco Norte, informaron desde el Ministerio del Interior a Subrayado. Además, sigue a disposición de la Fiscalía el adolescente de 16 años que fue detenido en un allanamiento. @eugescogna | https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/wTiYZ13R4Y

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Por este caso, el adolescente de 16 años que fue detenido en la mañana de este martes durante un allanamiento en Paso Carrasco fue imputado por la Fiscalía por homicidio muy especialmente agravado y se dispuso la internación en el Inisa por 150 días, mientras continúa la investigación.

El menor es el mismo que se había entregado ante la Policía el domingo y había quedado emplazado por la Fiscalía, a la espera de las pruebas.

Este martes se reunieron las pruebas necesarias que permitieron el arresto del menor. Asimismo, fueron incautadas ropas que coinciden con las utilizadas durante el crimen, dijeron entonces fuentes policiales a Subrayado.

El domingo en la mañana, el adolescente se presentó junto a su madre en la Seccional 26 de Paso Carrasco, en Canelones, diciendo ser el autor del asesinato del hombre de 31 años. Entonces quedó a disposición de la Fiscalía, pero no detenido.

Entonces, el menor dijo ser el único autor en el intento de rapiña, dijeron fuentes del Ministerio del Interior. Sin embargo, para la Policía hay un segundo implicado.

Nuevo homicidio de un delivery

El hombre asesinado era cubano y estaba trabajando. En la noche del viernes, había llegado al portón de una casa en Capri y Máximo Tajes —a una cuadra de avenida Italia— cuando fue abordado por dos delincuentes que le exigieron la moto. Forcejeó y uno de los agresores terminó quitándole la vida de un disparo de arma de fuego.

Varios deliveries llegaron al lugar tras el crimen. "Trabajar en esto es duro porque nadie se concientiza con nosotros. Somos los malos de la película. No pongo en duda que muchos compañeros de nosotros cometen muchas infracciones y demás, pero todos no somos iguales", dijo uno de los trabajadores.

Además, repartidores volvieron a movilizarse este lunes y cortaron la calle frente al Palacio Legislativo, en reclamo de seguridad.

El de este repartidor fue el tercer homicidio del viernes en Montevideo. Y el segundo contra un repartidor: en la madrugada, un delivery de 22 años fue asesinado por delincuentes que le dispararon para robarle la moto, en el Prado; en la noche, un hombre fue atacado a tiros en el asentamiento 24 de Junio, cerca de ruta 102, el noreste del departamento.