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18 de julio y requena

Choque entre patrullero que asistía a un llamado y una camioneta en 18 de Julio: tránsito cortado hacia el Centro

La camioneta Audi chocó al patrullero, que circulaba con sirena abierta por 18 de Julio. El auto cruzó de senda tras el impacto.

Foto: Subrayado. Choque en 18 de Julio y Requena; hay tránsito cortado.

Foto: Subrayado. Choque en 18 de Julio y Requena; hay tránsito cortado.

Un choque ocurrió a media mañana de este miércoles en avenida 18 de Julio esquina Joaquín Requena. Los vehículos involucrados fueron un patrullero y una camioneta Audi.

De acuerdo con la información a la que accedió Subrayado, los policías circulaban por la avenida hacia Tres Cruces, con sirena abierta, cuando fueron impactados. El choque hizo que el auto quedara en sentido contrario.

En consecuencia, los efectivos resultaron con politraumatismos moderados. En tanto, el conductor de la camioneta no recibió lesiones.

Foto: Subrayado. 
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El patrullero corresponde a la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo (URPM). Se dirigía a un llamado de urgencia por accidente de tránsito.

El tránsito fue cortado en Juan Paullier hasta Martín C. Martínez, solo en dirección a plaza Independencia.

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