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allanamiento y detenidos

Detienen en Santa Catalina a un joven de 22 años, sospechoso de haber matado desde una silla de ruedas

El homicidio en investigación es uno cometido en marzo en el barrio La Paloma, en perjuicio de un hombre de 49 años. Además, hay otros dos detenidos tras hallar un arma en una casa.

Durante el operativo hubo incidentes de familiares con la Policía.

Foto: Subrayado. Detención del sospechoso en Santa Catalina.

Foto: Subrayado. Detención del sospechoso en Santa Catalina.

Foto: Subrayado. Allanamiento en Santa Catalina este miércoles.

Foto: Subrayado. Allanamiento en Santa Catalina este miércoles.

La Policía llegó en la mañana de este miércoles al barrio Santa Catalina, en el oeste de Montevideo, en busca del principal sospechoso de un asesinato: un joven de 22 años, con tres antecedentes penales por disparos de arma de fuego.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos investigó el crimen y determinó que, el presunto autor, cometió el crimen en silla de ruedas.

El procedimiento permitió detenerlo a él por la investigación de asesinato y a otras dos personas por hallarlas dentro de una casa donde había un arma de fuego.

Foto: Subrayado. 
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Foto: Subrayado. Allanamiento en Santa Catalina este miércoles.

Foto: Subrayado. Allanamiento en Santa Catalina este miércoles.

El homicidio que está bajo investigación es uno cometido en la madrugada del 11 de marzo pasado en Francisco Javier Siti y Pasaje B, en el barrio La Paloma, cerca de allí. La víctima fue un hombre de 49 años con 11 antecedentes penales, el último de 2023 por hurto.

El crimen fue así: el hombre fue atacado y trasladado enseguida al Hospital del Cerro, donde ingresó grave y no sobrevivió. Había recibido un impacto en la cabeza y otro en la zona lumbar, informó entonces Subrayado. En la escena fueron encontrados dos casquillos de calibre 9 milímetros.

Un familiar de la víctima dijo que estaba en su casa, que escuchó un disparo y, al salir a la calle, vio al hombre herido.

La investigación por ese ataque avanzó en estas semanas y permitió al Departamento de Homicidios irrumpir este miércoles en una vivienda de Santa Catalina, donde además trabajó Policía Científica en busca de indicios que aporten al trabajo de las autoridades.

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