RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAS FIGURITAS DE 2026

Álbum del Mundial se imprime por primera vez en Uruguay, "el país que tiene consumo per cápita más alto del mundo"

En Uruguay, se imprimieron en el entorno de los 300 mil álbumes y con las figuritas estarán disponibles en más de 20 mil puntos, señalaron.

album-2026-mundial-figuritas

Por primera vez, el álbum de figuritas del Mundial se imprime en Uruguay. Nicolás Lerner, representante de Panini en Uruguay, lo describió como "el álbum más grande de la historia" y que el coleccionismo en el país destaca a nivel mundial.

"Estamos en el entorno de los 300 mil álbumes", indicó Gerardo Paciel, gerente de marketing. "Ha sido un desafío interesante, estuvo buenísimo. Nos ha permitido también, en la medida que pudimos, ir adelantando los embarques de figuritas, que viene del exterior".

Lerner aseguró que "Uruguay ocupa un lugar muy especial en el corazón del universo Panini. Nos ganamos ese lugar desde el valor que tiene el uruguayo como coleccionista. Tenemos el récord de que somos el país que tiene consumo per cápita más alto del mundo".

cancilleria emitio recomendaciones para uruguayos que viajen al mundial 2026
Seguí leyendo

Cancillería emitió recomendaciones para uruguayos que viajen al Mundial 2026

El álbum del Mundial 2026 estará en más de 20 mil puntos de venta y que estarán desde en tiendas digitales a la tienda física. "Nadie va a estar a menos de una cuadra de un lugar donde acceder a las figuritas", aseguró Paciel.

"El coleccionismo del álbum del Mundial corta transversalmente la sociedad, no hay un tema de edad, de género. Hay un álbum en cada hogar", indicó Lerner.

Algunos uruguayos contaron cómo viven la experiencia de juntar figuritas.

GENTE FIGURITA

Temas de la nota

Lo más visto

video
homicidio en colón

Un bebé de un año y medio fue asesinado en un ataque a tiros en Colón
PRECIOS DE PARIDAD DE IMPORTACIÓN

Informe de Ursea da incremento en todos los combustibles de cara al ajuste de tarifas previsto para mayo
en india

Un hombre desenterró el cadáver de su hermana y lo llevó a un banco para demostrar su deceso
Sociedad

Gonzalo Moratorio presentó recurso de amparo para acceder a medicamento para su tratamiento contra el cáncer
Sociedad

Gabriela es cocinera, vivió en situación de calle y ahora trabaja en el comedor comunitario inaugurado en Ciudad Vieja

Te puede interesar

Terrible, no hay adjetivo; es un dolor para toda la sociedad, afirmó Orsi sobre muerte de bebé a tiros en Colón video
VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD

"Terrible, no hay adjetivo; es un dolor para toda la sociedad", afirmó Orsi sobre muerte de bebé a tiros en Colón
La familia está destruida, afirmó la viuda de repartidor asesinado y pidió trabajo: él era el que nos mantenía video
CÓMO COLABORAR

"La familia está destruida", afirmó la viuda de repartidor asesinado y pidió trabajo: "él era el que nos mantenía"
Representantes de PedidosYa se reunieron con Negro para expresarle preocupación por muerte de repartidores video
SEGURIDAD DE TRABAJADORES

Representantes de PedidosYa se reunieron con Negro para expresarle preocupación por muerte de repartidores

Dejá tu comentario