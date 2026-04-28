Álbum del Mundial se imprime por primera vez en Uruguay, "el país que tiene consumo per cápita más alto del mundo"

Por primera vez, el álbum de figuritas del Mundial se imprime en Uruguay. Nicolás Lerner, representante de Panini en Uruguay, lo describió como "el álbum más grande de la historia" y que el coleccionismo en el país destaca a nivel mundial.

"Estamos en el entorno de los 300 mil álbumes", indicó Gerardo Paciel, gerente de marketing. "Ha sido un desafío interesante, estuvo buenísimo. Nos ha permitido también, en la medida que pudimos, ir adelantando los embarques de figuritas, que viene del exterior".

Lerner aseguró que "Uruguay ocupa un lugar muy especial en el corazón del universo Panini. Nos ganamos ese lugar desde el valor que tiene el uruguayo como coleccionista. Tenemos el récord de que somos el país que tiene consumo per cápita más alto del mundo".

El álbum del Mundial 2026 estará en más de 20 mil puntos de venta y que estarán desde en tiendas digitales a la tienda física. "Nadie va a estar a menos de una cuadra de un lugar donde acceder a las figuritas", aseguró Paciel.

"El coleccionismo del álbum del Mundial corta transversalmente la sociedad, no hay un tema de edad, de género. Hay un álbum en cada hogar", indicó Lerner.

Algunos uruguayos contaron cómo viven la experiencia de juntar figuritas.