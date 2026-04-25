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UN HOMBRE ASESINADO

Homicidio en el asentamiento 24 de Junio; fue el tercero del viernes en Montevideo

El homicidio ocurrió en la noche del viernes en el asentamiento 24 de Junio, cerca de ruta 102, el noreste de Montevideo. Otro hombre fue herido en una pierna.

Homicidio en el asentamiento 24 de Junio. Foto: policía científica (archivo Subrayado).

Homicidio en el asentamiento 24 de Junio. Foto: policía científica (archivo Subrayado).

Un homicidio se registró el viernes de noche en el asentamiento 24 de Junio, cerca de la ruta 102, en el noreste de Montevideo.

De acuerdo al informe policial primario, el crimen en el asentamiento ocurrió en Camicachi esquina Pérez Nápoles.

Un hombre fue atacado con un arma de fuego y recibió varios impactos de bala, según los datos primarios de lo ocurrido.

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