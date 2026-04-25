Homicidio en el asentamiento 24 de Junio; fue el tercero del viernes en Montevideo

Un homicidio se registró el viernes de noche en el asentamiento 24 de Junio, cerca de la ruta 102, en el noreste de Montevideo.

De acuerdo al informe policial primario, el crimen en el asentamiento ocurrió en Camicachi esquina Pérez Nápoles.

Un hombre fue atacado con un arma de fuego y recibió varios impactos de bala, según los datos primarios de lo ocurrido.

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Además, según el informe policial, otra persona fue herida en una pierna y trasladada a un centro de salud. Está fuera de peligro.

Vecinos del lugar indicaron que vieron salir de la escena a una moto con al menos dos ocupantes, a toda velocidad.

Fue el tercero del viernes en la capital, tras el asesinato del joven de 22 años en el Prado, y el homicidio del delivery de noche en Carrasco Norte.