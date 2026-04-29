RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA VÍCTIMA TENÍA 31 AÑOS

Imputaron al adolescente de 16 años por homicidio del delivery en Carrasco Norte

El adolescente irá al Inisa mientras continúa la investigación. Por este caso hay otra persona requerida.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio del viernes en Carrasco Norte.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio del viernes en Carrasco Norte.

Imputaron a un adolescente de 16 años como autor del homicidio de un delivery de 31 años en un intento de rapiña en Carrasco Norte.

La formalización contra el menor es por una infracción gravísima de homicidio especialmente agravado y aguardará lo que reste de la investigación internado en el Inisa, por 150 días.

Por este hecho, el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos tiene a una persona requerida, mayor de edad. Las autoridades brindarán una conferencia de prensa en la tarde de este miércoles para dar detalles sobre los avances de la investigación.

Foto: Subrayado. Movilización de repartidores en reclamo de justicia.
Seguí leyendo

Hay un nuevo requerido por el homicidio del repartidor asesinado el viernes en Carrasco Norte

El adolescente imputado se había entregado el domingo, quedó en calidad de emplazado a la espera de pruebas y fue detenido este martes en un allanamiento en Paso Carrasco.

El hombre asesinado era cubano y estaba trabajando. En la noche del viernes, había llegado al portón de una casa en Capri y Máximo Tajes —a una cuadra de avenida Italia— cuando fue abordado por dos delincuentes que le exigieron la moto. Forcejeó y uno de los agresores terminó quitándole la vida de un disparo de arma de fuego.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CÓMO COLABORAR

"La familia está destruida", afirmó la viuda de repartidor asesinado y pidió trabajo: "él era el que nos mantenía"
en india

Un hombre desenterró el cadáver de su hermana y lo llevó a un banco para demostrar su deceso
ONE618

Grupo financiero advierte consecuencias negativas para Uruguay por propuestas del Diálogo Social
18 de julio y requena

Choque entre patrullero que asistía a un llamado y una camioneta en 18 de Julio: tránsito cortado hacia el Centro
CONSEJO DE MINISTROS

Orsi anunció que en la Rendición de Cuentas incluirán iniciativas para unificar "prestaciones sociales a los más vulnerables"

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escena del homicidio del viernes en Carrasco Norte.
LA VÍCTIMA TENÍA 31 AÑOS

Imputaron al adolescente de 16 años por homicidio del delivery en Carrasco Norte
Foto: Subrayado. Conferencia de prensa en Ministerio del Interior este miércoles. video
Operativo en 16 países

Tres condenados en Uruguay tras operación internacional contra explotación sexual infantil: hay víctimas uruguayas
Foto: Subrayado. Movilización de repartidores en reclamo de justicia.
investigación de homicidio

Hay un nuevo requerido por el homicidio del repartidor asesinado el viernes en Carrasco Norte

Dejá tu comentario