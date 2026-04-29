Imputaron al adolescente de 16 años por homicidio del delivery en Carrasco Norte

Imputaron a un adolescente de 16 años como autor del homicidio de un delivery de 31 años en un intento de rapiña en Carrasco Norte.

La formalización contra el menor es por una infracción gravísima de homicidio especialmente agravado y aguardará lo que reste de la investigación internado en el Inisa, por 150 días.

Por este hecho, el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos tiene a una persona requerida, mayor de edad. Las autoridades brindarán una conferencia de prensa en la tarde de este miércoles para dar detalles sobre los avances de la investigación.

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El adolescente imputado se había entregado el domingo, quedó en calidad de emplazado a la espera de pruebas y fue detenido este martes en un allanamiento en Paso Carrasco.

El hombre asesinado era cubano y estaba trabajando. En la noche del viernes, había llegado al portón de una casa en Capri y Máximo Tajes —a una cuadra de avenida Italia— cuando fue abordado por dos delincuentes que le exigieron la moto. Forcejeó y uno de los agresores terminó quitándole la vida de un disparo de arma de fuego.