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HOMICIDIO E INCENDIO

Condenaron a 30 años de cárcel a siete reclusos por incendio de 2024 en Comcar que dejó seis muertos y uno grave

La Fiscalía logró la condena de los internos como responsables de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso y el incendio.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Siete reclusos fueron condenados este miércoles a una pena de 30 años de cárcel por el incendio ocurrido el 25 de setiembre de 2024 en el Comcar, que dejó seis presos muertos y uno en estado grave.

El incendio se originó en el marco de un conflicto entre internos dentro de un módulo del centro carcelario, lo que derivó en un incendio contra una celda específica que atrapó a las víctimas, provocándole su muerte, recordó la Fiscalía.

En el juicio oral, la fiscal de Homicidios de 4º turno, Andrea Naupp, logró la condena de los siete reclusos como responsables de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso y el incendio. A cada uno se le impuso una pena de 30 años de prisión.

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La sentencia dispuso que los condenados indemnicen al Estado en lo referente a los gastos de reclusión, que incluyen alimentación, vestimenta y alojamiento.

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