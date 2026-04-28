Grupo financiero advierte consecuencias negativas para Uruguay por propuestas del Diálogo Social

El grupo financiero argentino ONE618, que asesora a tenedores de bonos uruguayos, emitió una comunicación a sus clientes en la que advierte sobre lo que considera consecuencias negativas de las propuestas del “Diálogo Social” por aumento del gasto público y cambio de reglas de juego a las AFAP.

“No prevemos nada positivo de este asunto, ni desde el punto de vista macroeconómico ni político”, dice el reporte financiero divulgado por este grupo.

El agente de valores ONE618 fue creado por el empresario argentino Eduardo Costantini luego de adquirir de un grupo financiero al que fusionó con una consultora del sector.

El reporte sostiene que “la mesa de Diálogo Social fue creada para abordar las consecuencias del fallido plebiscito de 2024”, y que en su “propuesta de reforma del sistema de pensiones” tiene “conclusiones que no son favorables al mercado”.

Opina que “lo único positivo es que el camino para que este proyecto sea finalmente vinculante es largo y tortuoso” aunque advierte que “por el momento, no existen obstáculos significativos que puedan desviarlo sustancialmente de su curso”.

Indica que “el cambio estructural más significativo” es la “desvinculación de las AFAP de la gestión directa de las cuentas de ahorro individuales” y que eso “recuerda en cierto modo a la propuesta planteada en el plebiscito de 2024 para eliminar por completo las AFAP, una propuesta que, finalmente, no logró suficiente apoyo popular”.

Opina que “según el marco propuesto, las AFAP dejarían de gestionar las cuentas individuales y se limitarían exclusivamente a la función de agente de rentabilidad, mientras que todas las cuentas y fondos de pensiones personales privadas pasarían a ser de gestión pública”.

ONE618 sostiene que “las conclusiones del Diálogo Social no se limitan a esta reforma”, sino que también incluyen cambios como “una reducción de facto de la edad de jubilación y otras medidas” y subraya que eso, “inevitablemente erosionarán el escaso margen fiscal del que dispone actualmente el gobierno” de Yamandú Orsi.

“Las consecuencias de esta propuestas adicionales son evidentes: mayor deterioro fiscal”, agregan los economistas de la compañía.

El reporte está firmado por un equipo de técnicos de diversas áreas, liderado por el “Economista Jefe” del grupo, Juan Manuel Pazos.