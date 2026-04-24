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homicidio en montevideo

Mataron a un joven de 22 años en el Prado: dos delincuentes lo siguieron en moto y lo balearon

El homicidio del joven ocurrió en la pasada madrugada, en el Prado, cuando iba en moto con una adolescente. Dos delincuentes los siguieron y le dispararon. La Policía investiga si fue un intento de rapiña.

El lugar donde ocurrió el homicidio del joven de 22 años, frente al Rosedal del Prado. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El lugar donde ocurrió el homicidio del joven de 22 años, frente al Rosedal del Prado. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Subrayado. Policías de Homicidios en la escena.

Foto: Subrayado. Policías de Homicidios en la escena.

Sobre las 4 de la mañana de este viernes un joven de 22 años circulaba con una adolescente de 17 en una moto de alta cilindrada por avenida Millán y Luis Alberto de Herrera, cuando empezaron a seguirlos dos hombres que iban en otra moto, también de alta cilindrada, de color negro.

Los delincuentes interceptaron a la pareja y el joven de 22 años aceleró para escapar de los atacantes. Poco después, durante la persecución, comenzaron a disparar con armas de fuego.

Según el informe policial primario de la Policía, al que accedió Subrayado, al llegar a Delmira Agustini y Buschental, en el Prado, el joven detuvo la moto y se sentó en la vereda, herido, mientras los delincuentes se fueron del lugar.

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El conductor de un auto particular que pasaba por el lugar levantó al joven herido y lo llevó a la policlínica de Capitán Tula, en donde ingresó con un impacto de bala en el pecho. Poco después murió mientras era atendido por médicos.

Con base en el testimonio de la adolescente, la Policía investiga si fue un intento de rapiña. El caso lo tomó el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Sus investigadores trabajaron en la escena, en el Prado, junto a Policía Científica en busca de indicios, cámaras y testigos que aporten a la investigación para dar con los responsables del asesinato del joven de 22 años.

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