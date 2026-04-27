Repartidores volvieron a movilizarse este lunes y cortaron la calle frente al Palacio Legislativo: piden seguridad

Movilización de repartidores cortó la calle entre el Palacio Legislativo y la plaza 1º de Mayo. Piden mayor seguridad. El sábado también se concentraron, tras el homicidio de dos deliveries en intentos de rapiñas.

Reclaman ser recibidos por autoridades. Estuvieron primero en la puerta de Torre Ejecutiva, y al no ser recibidos, se trasladaron al Palacio Legislativo.

Ante la movilización, hubo intercambio con efectivos de la Policía, que solicitaron a los trabajadores que liberaran un carril y, tras un cruce, se dejó espacio para el tránsito.

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"Primero fuimos al Cementerio del Norte, a dejar los restos físicos de nuestro compañero José Eduardo. Después nos fuimos a la Torre Ejecutiva, a ver si algún jerarca de allí nos atendía y no recibimos ningún tipo de atención. Llegamos aquí a la asamblea legislativa a ver si recibimos algún tipo de atención. Tampoco. Nadie nos quiere recibir. Entonces decidimos trancar la calle en manera de protesta, porque estamos exigiendo seguridad", remarcó uno de los trabajadores.

Además, denunció que el sábado de noche le robaron la moto a tres compañeros.