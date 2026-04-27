Fue emplazado el adolescente de 16 años que se había entregado por el homicidio del repartidor en Carrasco Norte

La Fiscalía emplazó al adolescente de 16 años que el domingo en la mañana se entregó como presunto autor del asesinato de un delivery en Carrasco Norte, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado.

El adolescente dijo ser el único autor en el intento de rapiña, añadieron las fuentes. La fiscal del caso, Silvia Naupp, resolvió emplazarlo; es decir, sigue en libertad y lo podrá citar si es necesario para la investigación. De momento, no hay otras personas detenidas por el crimen ocurrido en la noche del viernes.

Un adolescente se presentó ante la Policía y dijo ser el autor del homicidio del delivery el viernes en Carrasco Norte. El informe de @eugescogna https://t.co/8hPP5yoTjm pic.twitter.com/2MnPy85BFc

Subrayado había informado el domingo que el adolescente se entregó en la Seccional 26 de Paso Carrasco, junto a su madre, admitiendo haber matado al delivery. Desde entonces estuvo a disposición de la Fiscalía.

En la noche del viernes, el hombre asesinado tenía 31 años, era cubano y estaba trabajando. Había llegado al portón de una casa en Capri y Máximo Tajes —a una cuadra de avenida Italia— cuando fue abordado por dos delincuentes que le exigieron la moto. Forcejeó y uno de los agresores terminó quitándole la vida de un disparo de arma de fuego.

Varios deliveries llegaron al lugar tras el crimen. "Trabajar en esto es duro porque nadie se concientiza con nosotros. Somos los malos de la película. No pongo en duda que muchos compañeros de nosotros cometen muchas infracciones y demás, pero todos no somos iguales", dijo uno de los trabajadores.

Además, repartidores volvieron a movilizarse este lunes y cortaron la calle frente al Palacio Legislativo, en reclamo de seguridad.

El de este repartidor fue el tercer homicidio del viernes en Montevideo. Y el segundo contra un repartidor. En la madrugada, un delivery de 22 años fue asesinado por delincuentes que le dispararon para robarle la moto, en el Prado; en la noche, un hombre fue atacado a tiros en el asentamiento 24 de Junio, cerca de ruta 102, el noreste del departamento.