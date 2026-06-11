Movilización de camioneros en Montevideo: "No a la guía o vamos a seguir parados", dicen los manifestantes

Las decenas de camiones que marchan este jueves llegaron a Montevideo y están en la rambla portuaria, donde están todos los carriles obstruidos próximo a la calle San Fructuoso. Voceros de los camioneros concurrieron al Palacio Legislativo para una reunión con senadores.

"Desde la hora 17:00 y con motivo de una permanente circulación de los vehículos manifestantes en ambos sentidos también se ve afectada la salida de Montevideo por Rambla Portuaria, en lo que sería un horario pico de desplazamiento", indica el comunicado de Policía Caminera.

Voceros de camioneros autoconvocados se reunieron con senadores en el Palacio Legislativo. Esperan diálogo con el Poder Ejecutivo. "Estamos cansados de que nos metan la mano en el bolsillo", dijo uno de los representantes. Reclaman contra la guía de carga. "No a la guía o vamos a seguir parados", remarcó Tulio Rodríguez.

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El tránsito liviano se desvía hacia Montevideo por ruta 5 y Milán, y Rambla y Bulevar Artigas.

Cerca de las 18:00 horas concurrió el senador blanco Sebastián Da Silva al lugar de la manifestación.

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La marcha es en el marco de una movilización de varios días en protesta por el aumento del precio de los combustibles y en rechazo a la guía de carga que el Ministerio de Transporte se propone implementar a través de una aplicación para teléfonos celulares.

La movilización la realizan desde hace varios días camioneros y transportistas que se identifican como “autoconvocados”, esto es, por fuera de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC).

Los transportistas agremiados en la ITPC mantienen reuniones con el Ministerio de Transporte para intentar llegar a un acuerdo sobre la aplicación de la guía de carga. Mientras, los “autoconvocados” dicen no sentirse representados por la gremial empresarial y llevan adelante varias movilizaciones y concentraciones en rutas nacionales, con enlentecimiento del tránsito para entregar volantes.

El acceso norte del puerto de Montevideo se vio demorado esta semana por la movilización de los camioneros en los accesos a la capital, lo que derivó en la intervención de la Policía para intentar despejar la vía pública y permitir un tránsito fluido hacia el puerto y Centro de Montevideo.

"Nosotros hemos hablado y por supuesto mantenemos -por indicación enfática del presidente y la convicción de que es la forma de resolver esto- las mesas de diálogo abiertas. Con los autoconvocados nos hemos reunido dos veces. Se ha explicado, el tema de la guía no es obligatoria, está en diseño, va a llevar tiempo, pero además de eso no tiene ningún costo, tiene que ser muy ágil, accesible con la tecnología que tenemos, más allá de que por supuesto haya que capacitar", dijo Lucía Etcheverry, ministra de Transporte, desde Maldonado, donde dio una rueda de prensa.

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