FUS presentará denuncia penal contra exsecretario general Jorge Bermúdez por manejo irregular de fondos sindicales

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) resolvió presentar una denuncia penal contra el exsecretario general, Jorge Bermúdez, y el exsecretario de Finanzas, Héctor Dos Santos, por el manejo irregular de fondos del sindicato destinados al fondo de formación.

La denuncia estará a cargo del estudio jurídico de Diego Camaño. Los abogados analizaron el informe final de la auditoría interna y determinaron que "la situación amerita plenamente el pase a la justicia, recomendando formalizar la denuncia correspondiente para que sean los tribunales los que determinen las responsabilidades penales y apliquen las sanciones pertinentes", afirma el sindicato en un comunicado firmado por el actual secretario general de la FUS, Marcos Franco.

El 24 de octubre de 2025, la asamblea general de la FUS decidió la expulsión de Bermúdez y Dos Santos por tener depositados en una cuenta personal los fondos sindicales.

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A fines de julio, la actual directiva de la FUS había intimado a Bermúdez y Dos Santos a devolver el dinero depositado por las mutualistas en una cuenta que está a nombre de ambos, y que el sindicato advirtió que debía estar en la cuenta bancaria de la FUS. Se trata del dinero que vierten las mutualistas por cada trabajador que tienen en planilla para el Fondo de Formación gremial.

En su defensa, Bermúdez dijo entonces a Subrayado que en la cuenta a su nombre había quedado un remanente de 180.000 pesos que transferiría en días sucesivos. Aseguró que durante décadas la FUS tuvo su cuenta bancaria a nombre del secretario general del sindicato, porque la organización de trabajadores no tenía personería jurídica.

También aseguró que fue él quien aplicó la ley del período pasado para darle personería jurídica a la FUS y así pasar la cuenta bancaria a nombre del sindicato. Hecho esto, sostuvo, las mutualistas pasaron a depositar el dinero para el Fondo de Formación en la cuenta de la FUS, pero quedó un remanente en la cuenta a su nombre.