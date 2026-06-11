RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS LA POLÉMICA

ANEP aprobó por unanimidad la donación que hizo el presidente Yamandú Orsi de la camioneta Hyundai Santa Fe

La donación fue aceptada en la sesión del martes. El tema no se debatió a la interna, solamente se recibió el ofrecimiento y se aprobó, indicaron fuentes de la ANEP. El vehículo pasa a Primaria y aún no se definió a qué departamento irá.

foto-camioneta-hyundai-santa-fe-focouy

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó por unanimidad la donación que hizo el presidente Yamandú Orsi de la camioneta Hyundai Santa Fe.

Tras la polémica por la compra con un descuento de 25.000 dólares, el primer mandatario anunció la donación para el traslado de escolares. La donación fue aceptada en la sesión del martes.

Fuentes de la ANEP dijeron a Subrayado que el tema no se debatió a la interna, solamente se recibió el ofrecimiento y se aprobó, ya que es común que la ANEP reciba donaciones de todo tipo, incluido inmuebles, obras de artes y muebles.

anep trabaja en distribucion de usuarios de comedores para vacaciones de invierno, son mas de 100 en todo el pais
Seguí leyendo

ANEP trabaja en distribución de usuarios de comedores para vacaciones de invierno, son más de 100 en todo el país

La camioneta Hyundai pasará a manos de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), aunque todavía no se definió a qué departamento irá.

Antes de adoptar la resolución, el gobierno debe ejecutar el traspaso del vehículo, registrar en la flota de la ANEP y obtener así una nueva matrícula.

Temas de la nota

Lo más visto

Pablo Lotito y Angelina Ferreira. Foto: archivo
MINISTERIO DEL INTERIOR

Jefe de Policía de Montevideo y directora de la Guardia Republicana fueron removidos de sus cargos
MARCHA POR RAMBLA PORTUARIA

Movilización de camioneros en Montevideo: "No a la guía o vamos a seguir parados", dicen los manifestantes
HABÍA SIDO DECLARADO INIMPUTABLE

Imputaron y enviaron a prisión al joven de 18 años que mató a un hombre de 57 que se masturbaba frente a niños
FEDERACIÓN URUGUAYA DE LA SALUD

FUS presentará denuncia penal contra exsecretario general Jorge Bermúdez por manejo irregular de fondos
En josé pedro varela

"Presidente, ¿me hace el six seven?": el meme viral al que se sumó Orsi ante el pedido de un niño

Te puede interesar

ANEP aprobó por unanimidad la donación que hizo el presidente Yamandú Orsi de la camioneta Hyundai Santa Fe
TRAS LA POLÉMICA

ANEP aprobó por unanimidad la donación que hizo el presidente Yamandú Orsi de la camioneta Hyundai Santa Fe
Cambios en cúpula policial: No se trata de otra cosa que no sea reasignar y poner a los mejores en los lugares donde más se necesita, dijo Negro
MINISTERIO DEL INTERIOR

Cambios en cúpula policial: "No se trata de otra cosa que no sea reasignar y poner a los mejores en los lugares donde más se necesita", dijo Negro
Pablo Lotito y Angelina Ferreira. Foto: archivo
MINISTERIO DEL INTERIOR

Jefe de Policía de Montevideo y directora de la Guardia Republicana fueron removidos de sus cargos

Dejá tu comentario