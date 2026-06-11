La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó por unanimidad la donación que hizo el presidente Yamandú Orsi de la camioneta Hyundai Santa Fe.

Tras la polémica por la compra con un descuento de 25.000 dólares, el primer mandatario anunció la donación para el traslado de escolares. La donación fue aceptada en la sesión del martes.

Fuentes de la ANEP dijeron a Subrayado que el tema no se debatió a la interna, solamente se recibió el ofrecimiento y se aprobó, ya que es común que la ANEP reciba donaciones de todo tipo, incluido inmuebles, obras de artes y muebles.

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La camioneta Hyundai pasará a manos de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), aunque todavía no se definió a qué departamento irá.

Antes de adoptar la resolución, el gobierno debe ejecutar el traspaso del vehículo, registrar en la flota de la ANEP y obtener así una nueva matrícula.