"Presidente, ¿me hace el six seven?": el meme viral al que se sumó Orsi ante el pedido de un niño

El presidente Yamandú Orsi hizo el popular gesto viral six seven durante una actividad en José Pedro Varela, Lavalleja , cuando un niño le pidió que lo hiciera. Fue en la tarde noche de este miércoles durante la inauguración de la iluminación de una cancha de fútbol infantil.

Un niño se acercó al mandatario durante la actividad y le dijo: “Presidente, ¿me hace el six seven?”, registró una cámara de Subrayado.

El "six seven" (o 6-7) es un meme popular entre integrantes de las generaciones Z y Alfa. Se utiliza como una respuesta humorística para expresar que algo está "más o menos" o simplemente como una broma sin un significado concreto.

Seguí leyendo Comisión del Senado ratificó tratado entre Mercosur y países del EFTA; Ojeda afirmó que hay compromiso para votarlo

El fenómeno se popularizó en redes sociales, especialmente en TikTok, y suele ir acompañado por un movimiento de manos alternado, subiendo y bajando las palmas como si fueran una balanza.

La tendencia también fue realizada por otras figuras públicas. Entre ellas, el papa León XIV durante una recorrida por España en las últimas horas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el expresidente de Chile Gabriel Boric.