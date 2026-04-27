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Cuatro detenidos

Policía persiguió un auto por ir sin luces y no detenerse: ocupantes llevaban objetos robados de un depósito policial

Dentro del auto iban tres adolescentes y un joven que, si bien fueron arrestados, luego quedaron en libertad.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

Policías de la Comisaría 9ª de Chamizo que hacían patrullaje por ruta 3, en la madrugada del sábado, observaron un auto sin luces traseras en el kilómetro 114. Al pedirle al conductor que detenga la marcha, éste aceleró y allí se inició una persecución policial, incluso por caminos vecinales.

Más policías de la zona se sumaron al procedimiento y lograron detener el vehículo en un camino vecinal. Dentro, viajaban tres adolescentes de 15, 16 y 17 años y un joven de 22, quien conducía.

Según informó la Policía, durante la huida se descartaron de un tanque de combustible, un caño de escape y una rueda de moto. Luego los investigadores pudieron establecer que habían sido robados del depósito de vehículos de la Comisaría 9ª de Chamizo, en Florida.

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Por disposición de la Fiscalía de San José de 2° Turno —jurisdicción donde terminó la persecución—, todos fueron emplazados; es decir, quedaron en libertad y podrán ser citados luego. Los menores fueron entregados a sus mayores responsables y el mayor quedó libre en el momento.

Asimismo, la investigación del caso sigue a cargo de la Comisaría 9ª de Chamizo.

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