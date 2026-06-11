Cambios en cúpula policial: "No se trata de otra cosa que no sea reasignar y poner a los mejores en los lugares donde más se necesita", dijo Negro

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en conferencia de prensa que los cambios son una mejora sustantiva en lo que refiere a la seguridad de la población.

"No se trata de otra cosa que no sea reasignar, reorganizar y poner a los mejores funcionarios de acuerdo a sus perfiles en los lugares donde más se necesita", aclaró.

Y agregó: "Son cambios que se adoptan a un monitoreo, una evaluación permanente que hace el Ministerio del Interior en función de las necesidades y de las circunstancias porque de eso se trata. Cuando asumimos dijimos que íbamos a construir un Plan Nacional de Seguridad Pública y que iba a tener al monitoreo y a la evaluación como uno de sus principales ejes".

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El jerarca indicó que tuvieron en cuenta las palabras del presidente Yamandú Orsi, del ministro de Economía y la voluntad del gobierno de priorizar algunas áreas en la próxima rendición de cuentas, como lo es la seguridad.

"Muy consientes del esfuerzo que el gobierno y el Presidente de la República hará en pos de fortalecer la seguridad pública", manifestó.

Negro aseguró que reforzarán el patrullaje, la tecnología y el personal policial, por lo que la responsabilidad es muy grande y deben estar a la altura.

"Tenemos la obligación y el deber de generar más paz para la libertad de nuestros vecinos y nuestros ciudadanos. Vamos a seguir empujando intensamente para recuperar, para ganar las esquinas y las calles del país como toda nuestra ciudadanía lo reclama", destacó.

Al frente de la Jefatura de Policía de Montevideo estará el Comisario General Alfredo Clavijo, quien se desempeñaba como Subdirector de la Policía Nacional.

Como subdirector de la Policía Nacional asumirá el Comisario General (R) Julio Sena, hasta el momento Director de Investigaciones de la Policía Nacional.

Por otro lado, el Comisario General (R), Pablo Lotito, quien hasta la fecha se desempeñaba como jefe de Policía de Montevideo, será el nuevo director de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

Como director de Asuntos Internos, asumirá el Comisario General (R) Julián Abraham.

En la Dirección Nacional de la Guardia Republicana asumirá como director Nacional el Comisario Mayor Fabián Monzón, quien cumplía funciones como jefe de la Zona Operacional V de Montevideo.