Imputaron y enviaron a prisión al joven de 18 años que mató a un hombre de 57 que se masturbaba frente a niños

Un joven de 18 años que el 22 de marzo mató a golpes a un hombre de 57, cuando -según dijo- vio que se masturbaba frente a dos pequeños niños en El Pinar, fue enviado a prisión.

En un primer momento, había sido declarado inimputable y enviado al Hospital Vilardebó, pero ahora el caso dio un giro y fue remitido a prisión.

El abogado Martín Frustacci afirmó que "fue una audiencia bastante peleada" en la que se formalizó la investigación contra su defendido por un delito de homicidio y se decretó como medida cautelar la prisión preventiva por 90 días.

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La defensa apeló la medida por considerarla desproporcionada e innecesaria. La Fiscalía también apeló, ya que había solicitado 150 días de prisión preventiva, y el juez dio 90 días de medida cautelar.

Frustacci indicó que hay mucha evidencia por diligenciar que buscará dar una justificación al desenlace fatal del caso.

El abogado Rodrigo Rolón se mostró confiado en lograr la prisión domiciliaria del joven al considerar que los riesgos procesales estarían contenidos con arresto total con tobillera electrónica.

FAMILIARES

Mariela García, abuela de Matías, aseguró que es una injusticia y que hay pruebas a favor de su nieto, que salió en defensa de sus sobrinos que eran abusados por el hombre. Yanina, tía del imputado y madre de una de las víctimas, indicó que el relato de su hija confirmaría el abuso. Aseguran que una testigo vio al hombre desnudo al lado de la cama de los niños.